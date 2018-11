KDNP: aggodalomra ad okot a Székely Mikó Kollégium ügye

2018. november 27. 12:38

Juhász Hajnalka a KDNP képviselője a parlamentben napirend előtt a határon túli magyarokkal kapcsolatban komoly aggodalomra okot adó körülményként beszélt a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégium ügyéről, rámutatva a restítúció elutasításának lehetséges negatív következményeire.

Kitért arra is, hogy Ukrajnában nem javul a helyzet, az ukrán oktatási törvény mellett a kisebbségi nyelvtörvény is napirenden van, amely monopolizálná az ukrán nyelv használatát az élet minden területén. Teszi Ukrajna mindezt úgy, hogy a legfontosabb nemzetközi kisebbségvédelmi dokumentumokat ratifikálta. A 21. században elfogadhatatlan az is, hogy Orosz Ildikót, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola rektorát beidézte az ukrán biztonsági szolgálat az október 23-i budapesti beszédére magyarázatot követelve – mondta.

Orbán Balázs, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára azt mondta: az elmúlt években egyértelművé tették, Magyarország felelősséget visel minden magyarért és minden helyzetben kiáll a magyar kisebbségekért.

Hozzátette: a kétoldalú kapcsolatokban törekednek a külhoni magyarság szempontjainak érvényesítésére, azokat nemzetközi fórumokon is képviselik. Kiállnak Ukrajna területi integritása mellett, de aggodalommal figyelik, hogy a nemzeti kisebbségek elleni negatív folyamatok folytatódnak. Kijelentette: megengedhetetlen, hogy egy uniós és euroatlanti integrációt zászlajára tűző országban a magyar közösségeknek a 20. század legsötétebb óráira emlékeztető történésekkel kell szembe nézniük.

A Székely Mikó Kollégium ügyében hozott ítéletről megdöbbenéssel értesültek, a leghatározottabban tiltakozik ellene a magyar kormány – mondta.

