Trump fontolgatja a Genereal Motorsnak nyújtott szubvenció megvonását

2018. november 27. 23:37

Fontolgatja a General Motorsnak (GM) nyújtott állami szubvenció megvonását - jelentette be Twitter-bejegyzésében kedden Donald Trump amerikai elnök a vállalat amerikai gyárbezárásaira reagálva.

"Az Egyesült Államok megmentette a General Motorst, és ez a köszönet érte! Majd most megvizsgáljuk, hogy megvonjuk-e a GM-nek nyújtott valamennyi támogatást, beleértve az elektromos autók gyártásához nyújtott támogatást is" - írta az elnök. Hozzátette: "azért vagyok itt, hogy megvédjem Amerika dolgozóit".

Trump több mikroblog-bejegyzésben is kifejezte elégedetlenségét, amióta hétfőn Mary Barra, a GM elnök-vezérigazgatója bejelentette, hogy a kanadai üzemük mellett öt gyárat bezárnak az Egyesült Államokban is. Az elnök külön nehezményezte, hogy a Kínában és Mexikóban lévő üzemeit a GM nem zárja be.

Larry Kudlow, a Fehér Ház Gazdasági Tanácsának vezetője percekkel Trump Twitter-bejegyzése előtt a Fehér Házban tartott sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy az elnöki hivatal már vizsgálja a szubvenciók megvonásának lehetőségeit és nemsokára újabb bejelentések várhatóak.

Mary Barra hétfőn jelentette be, hogy a vállalatbirodalom 14 800 munkahelyet szüntet meg, és ennek érdekében bezárja kanadai és egyesült államokbeli gyárait. Az amerikai gyárbezárások a michigani, az ohiói és a marylandi üzemeket érintik. Donald Trump hétfőn a The Wall Street Journal című lapnak adott interjújában is kitért a legnagyobb amerikai autógyár terveire és elmondta: vasárnap beszélt az elnök-vezérigazgatóval és közölte vele, hogy inkább Kínában kellene bezárni az üzemet, és Ohióban újat nyitni.

MTI