Fokozatosan alakul át Latin-Amerika politikai térképe

2018. november 29. 08:59

A baloldali kormányok sikertörténete már a múlté, Venezuela csődben, Kubában mintha puhulna a rendszer, Brazíliában pedig világos fordulatot hozott az októberi elnökválasztás. Jair Bolsonaro személyében határozottan jobboldali politikus került kormányra.

Latin-Amerika átalakulása folyamatos, de kijelenthető, hogy egy határozott folyamat indult el a térségben – mondta el Rákóczi István, az ELTE Dél-Amerikai szakértője. Ez abban is látszik, hogy 2013-ban még csak egy jobboldali kormány volt a térségben (Chilében), és nyilvánvaló, hogy azóta minden egyes átbillenés a szavazatokon keresztül és az újra megválasztott elnökökön keresztül is azt eredményezi, hogy egy fordulat játszódik le Dél-Amerikában.

Úgy véli, mivel Brazília Dél-Amerika több mint a felét teszi ki, feltételezhető, hogy szomszédjaira ugyanúgy hat a jobboldali irányú elmozdulás, mint ahogyan az megfigyelhető volt a korábbi, baloldali fordulatok esetében 2003 környékén – magyarázta Rákóczi István a Kossuth Rádió A nap kérdése című műsorában.

Szerinte nem csak Dél-Amerikában, de globális vonatkozásban is fontos ez a konzervatív irány, amelyet most Brazília vesz.

Baloldal és jobboldal

Latin-amerikai felfogásban a baloldali és jobboldali definíciók nem teljesen egyeznek az európai felfogással – erről már Nagy Sándor Gyula, a Külügyi és Külgazdasági Intézet vezető kutatója beszélt a rádió műsorában. Elmondta, teljesen mások a szempontrendszerek, európai felfogással nagyon furcsa az a szempont például, hogy egy erősen baloldali politikus nyíltan katolikus vallású legyen, és együtt kormányozzon az egyházzal.

Brazília új elnökében, Jair Bolsonaroban sokan egyfajta megváltást látnak, egy zavaros és korrupt politikai rendszer rendbetételét – fogalmazott Rákóczi István. Úgy véli, Bolsonaro személyében egy új és más módon konzervatív jelöltről van szó, aki hasonlóan Donald Trump amerikai elnökhöz, a fundamentalista keresztények fokozott támogatására számít. Nem szabad megfeledkezni a First Lady-ről sem, aki azért érdekes, mert egy evangéliumi gyülekezet jeltolmácsa – fűzte hozzá.

Családbarát és karakteres kormányzás

Mint mondta, családbarát és családközpontú, karakteres kormányzást ígér a mostani időszak. Az új elnök a Brazília címerében is ismert jelmondat, a „rend és a haladás” politikáját tűzte ki célul. Bolsonaro már majdnem minden új minisztert kinevezett, a 20-ból már 16 ismert.

A szakértő úgy vélte, érdemes odafigyelni Brazíliára globálisan is, hiszen 220 milliós fős lakosságával a BRICS-országok (az öt jelentős, feltörekvő gazdaság, vagyis Brazília, Oroszország, India, Kína és a Dél-afrikai Köztársaság) egyik jelentős tagja. Rákóczi István azt sem tartja kizártnak, hogy egy diplomáciai félfordulat következik be, ahol nem Kína, hanem az Egyesült Államok lehet az orientációs pont. Megjegyezte, Kína és az Egyesült Államok jelenleg is zajló kereskedelmi háborújában nem mindegy, hogy egy ilyen nagy és feltörekvő gazdaságú ország, mint Brazília, melyik oldalra áll.

Bolsonaro egyik új minisztere egy liberális chicagói iskola követője, aki a privatizáción keresztül, az állam visszaszorításán át látja a megoldásokat, hogy a vállalatok a gazdasági versenyen keresztül tudjanak érvényesülni – fogalmazott Nagy Sándor Gyula, aki szerint Bolsonaro amerikai neoliberális gazdaságpolitikát akar bevezetni, és emellett Donald Trumppal szoros együttműködést és jó kapcsolatot is szeretne kialakítani.

Magyarország is szerepel Brazília „térképén”

Rákóczi István szerint Brazília „térképén” Magyarország is szerepel. Ez első sorban Sao Pauloban tapasztalható. Itt él egy nagyobb magyar közösség, magyar ház is működik, sőt az egyetemeken magyar nyelvet is lehet tanulni. Magyarország bízik abban, hogy Bolsonaro újraindítja a Tudomány határok nélkül programot, amelynek keretében több ezer diák folytatott duális képzéseket Magyarországon.

hirado.hu - Kossuth Rádió