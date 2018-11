Határozatban utasította el az ENSZ csomagját a szlovák parlament

2018. november 29. 12:33

Elfogadta a szlovák parlament csütörtökön azt a határozatot amelyben felszólítja a pozsonyi kormányt, hogy lépjen ki az ENSZ globális migrációs csomagjának elfogadási folyamatából, és utasítsa el azt.

Az egyezményt elutasító határozatot a kormánykoalíció második legerősebb pártjának, a Szlovák Nemzeti Pártnak (SNS) a képviselői terjesztették elő. A határozatot 90 igen szavazattal, 15 nem voks ellenében, 31 tartózkodás mellett, csaknem három napon át tartó vita után hagyta jóvá a 150 fős szlovák törvényhozás.

Bár az ENSZ-egyezményt a parlamenti képviselők és a szlovákiai politikai spektrum túlnyomó többsége mellett a közvélemény is elutasítja, annak kérdése a kormánykoalíciót és az ellenzéket is megosztotta. Az ENSZ migrációs dokumentumát a Bugár Béla vezette koalíciós Most-Híd vegyes párt és az ellenzéki pártok néhány képviselője támogatja.

A most elfogadott parlamenti határozat kimondja: az ENSZ migrációs egyezménye egy olyan ellentmondásos dokumentum, amely nincs összhangban Szlovákia jelenlegi biztonsági és migrációs politikájával. A határozatban felszólítják a kormányt, hogy utasítsa el a migrációs egyezményt, és tegyen lépéseket abban az irányban, hogy az ország kilépjen az egyezmény elfogadási folyamatából.

A határozat támogatói a parlamenti vita során leggyakrabban azt nehezményezték, hogy az ENSZ-dokumentum pozitívumként kezeli a migrációt, illetve kritikaként az is elhangzott, hogy az egyezmény kizárólag a migránsok jogaival foglalkozik. "A migráció a probléma, nem pedig a megoldás" - szögezte le az előbbivel kapcsolatban Lubos Blaha, a parlament európai ügyi bizottságának az Irány (Smer-SD) kormánypárt által jelölt elnöke.

A határozat elfogadását szinte egyidejűleg kezdeményezte két ellenzéki párt és a kormánykoalíciós Szlovák Nemzeti Párt, amelynek képviselői végül beadták az indítványt. A támogatókhoz a vezető kormánypárt, a Robert Fico korábbi kormányfő vezette Irány is csatlakozott.

A pozsonyi parlament csak néhány nappal azután fogadta el a határozatot, hogy Peter Pellegrini szlovák miniszterelnök bejelentette: országa semmiképpen sem fogja támogatni az ENSZ globális migrációs egyezményét, s ha az egyezményről Marrákesben rendezett decemberi találkozón való részvétel egyet jelentene az egyezményhez való automatikus csatlakozással, akkor Szlovákia semmilyen szinten nem vesz részt azon. A szlovák kormányfő vasárnapi bejelentése először tette egyértelművé Pozsonynak az ENSZ-egyezménnyel kapcsolatos álláspontját. Miroslav Lajcák szlovák külügyminiszter - aki szeptemberig az ENSZ-közgyűlés elnöki tisztét is betöltötte - többször megvédte az egyezményt, és lemondását is kilátásba helyezte, ha a marrákesi találkozón Szlovákia nem vesz részt. Lajcák a parlamenti vita során is kiállt az egyezmény mellett.

MTI