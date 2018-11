Jövőre 12 ezer európai fiatal kaphat ingyenes InterRail-bérletet

2018. november 29. 23:07

Jövőre 12 ezer kalandvágyó európai fiatalnak jut majd ingyenes InterRail vasúti bérlet a DiscoverEU nevű új uniós kezdeményezés második fordulójának keretében - jelentette be csütörtökön az Európai Bizottság.

Az Európát felfedezni kívánó 18 éves fiatalok december 11-éig nyújthatják be a pályázatukat. Bárki indulhat, aki 2000-ben született és az Európai Unió valamelyik tagországának állampolgára.

A jelentkezőket a brüsszeli testület rangsorolja, a nyerteseknek pedig 2019. április 15. és október 31. között nyílik lehetőségük a legfeljebb 30 napos utazásra.

A fiatalok egyedül vagy többedmagukkal is utazhatnak, alaphelyzetben vasúton, különleges esetekben azonban alternatív közlekedési eszközöket is igénybe vehetnek, mint a busz vagy a komp, kivételes esetekben pedig a repülés is lehetséges.

"Nagyszerű látni, hogy ennyi fiatal él ezzel a lehetőséggel, hogy felfedezze Európa kultúráját, megismerje a kontinens sokszínűségét, s új barátokat szerezzen" - közölte Navracsics Tibor oktatásért, kultúráért és ifjúságért is felelős uniós biztos.

"A sikeres első forduló megmutatta, hogy az utazás során a fiatalok önbizalmat szerezhetnek és képességeiket is fejleszthetik, például kezdeményezőkészségüket és nyelvtudásukat. Kijelenthetjük tehát, hogy a DiscoverEU program nem csak az utazásról szól, hiszen magára az életre készít fel" - mondta.

Ujhelyi István MSZP-s európai parlamenti (EP-) képviselő, az eredeti kezdeményezést elsőként felkaroló politikusok egyike hangsúlyozta, hogy a program nem pusztán "ingyenvonatozásról" szól, hanem a fiatalság lehetőségeinek kinyitásáról, az integráció sikeres mélyítéséről, a kultúrák közötti jobb kommunikációról.

"A program mentoraként azt tartom elsődleges célnak, hogy olyan fiataloknak adjon eszközt, akiknek egyébként nincs lehetőségük saját erőből megismerni más európai országokat és kultúrákat" - közölte.

Hozzátette: továbbra is szorgalmazza a magyar kormánynál, hogy készítsen tervet a program támogatására és indítson kampányt azzal a céllal, hogy többen válasszák majd Magyarországot úti céljuknak.

Idén 15 ezren élhettek a lehetőséggel, erre 12 millió eurós keret állt rendelkezésére.

Az Európai Bizottság javaslata alapján a 2021 és 2027 közötti uniós költségvetés ciklusban 700 millió eurót különítenének el a programra.

MTI