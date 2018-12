Ezzel a fényképpel búcsúzott Orbán Viktor Magyarország barátjától

2018. december 1. 18:09

Facebook-posztban emlékezett meg a miniszerelnök a péntek éjszaka elhunyt George Bushról.

Sok évvel ezelőtti találkozásuk fotóját tette közzé a közösségi portálon a miniszterelnök. A magyar szöveget angolul annyival toldotta meg, hogy "köszönet mindenért!".

Búcsúzunk Magyarország barátjától. Nyugodjon békében // Rest in peace, great patriot and friend of Hungary. Thank You for everything!

infostart.hu