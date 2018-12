NB I - Szeptember óta először nyert a Kisvárda

2018. december 1. 20:44

Az újonc Kisvárda egygólos győzelmet aratott szombaton a vendég Puskás Akadémia felett a labdarúgó OTP Bank Liga 16. fordulójában.

A hazai csapat szeptember 15-e óta először tudott nyerni, azóta hat vereség és egy döntetlen volt a mérlege, míg a Puskás Akadémia ebben az idényben továbbra is nyeretlen idegenben.



OTP Bank Liga, 16. forduló:

Kisvárda Master Good-Puskás Akadémia FC 1-0 (1-0)



Kisvárda, 1090 néző, v.: Iványi

gólszerző: Horváth Z. (35.)

sárga lap: Beriosz (30.), Horváth Z. (32.), Vári (57.), illetve Knezevic (29.), Osváth (40.), Hegedűs J. (90.)



Kisvárda: Felipe - Lukjancsuk, Beriosz, Ene, Vári B. - Karaszjuk, Protic (Hei, 79.) - Ilic (Melnik, 68.), Milevszkij, Sassá - Horváth Z. (Negrut, 84.)



Puskás Akadémia FC: Danilovic - Osváth (Arabuli, a szünetben), Szolnoki, Hegedűs J., Poór, Trajkovski (Szakály P., 82.) - Urblík, Varga J., Mioc - Kiss T. (Latifi, 72.), Knezevic



Az első félidő nagyobb részében a középpályán folyt a játék a fagyos, csúszós talajon, helyzeteket sokáig nem láthatott a közönség. A vezető gól megszerzése után a Kisvárda továbbra is jól védekezett, az első igazi Puskás-lehetőségre a 46. percig kellett várni, de Felipe lábbal hárított.

A szünet után aztán már többször zavarba hozták a hazai védelmet a vendégek, de ha más nem is, a sérülten védő brazil kapus mindig a helyén volt. A Kisvárda kontratámadásokra rendezkedett be, többször is megindult, de a kulcspasszokba rendre hiba csúszott. A hajrában mindent egy lapra feltéve támadott a Puskás, a házigazdák pedig hősiesen küzdöttek előnyük megtartásáért, s végük utóbbiak jártak sikerrel.

MTI