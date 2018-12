NB I - Könnyű Ferencváros-siker Pakson - tabella

2018. december 1. 21:54

A listavezető Ferencváros 3-0-ra győzött a Paks vendégeként a labdarúgó OTP Bank Liga 16. fordulójának szombat esti mérkőzésén.

A fővárosi zöld-fehéreknél a válogatott Böde Dániel a 100. gólját szerezte FTC-színekben, a Tolna-megyeiek pedig egymás után harmadik hazai találkozójukon maradtak szerzett gól nélkül, ez pedig élvonalbeli története során most először fordult elő a csapattal.

OTP Bank Liga, 16. forduló:

Paksi FC-Ferencváros 0-3 (0-2)



Paks, 2100 néző, v: Erdős

gólszerzők: Böde (16.), Blazic (26.), Varga (67.)

sárga lap: Papp (51.), Báló (65.), Vági (66.), Haraszti (75.), illetve Gorriarán (69.)



Paks: Rácz - Vági, Fejes, Gévay, Báló - Papp (Kecskés, 55.), Egerszegi, Bertus - Haraszti, Hahn (Simon A., 83.), Bartha (Horváth P., 83.)



Ferencváros: Dibusz - Lovrencsics, Blazic, Frimpong, Heister - Leandro (Csonka, 80.), Sigér, Gorriarán (Bőle, 75.) - Varga, Böde (Finnbogason, 84.), Lanzafame



A Ferencváros gyakorlatilag az első félidőben eldöntötte az összecsapást, miután a játékrész egészében meggyőző fölényben futballozott, és alig félóra alatt két gólt is szerzett. A Paksnak nem volt erre válasza, ami a két együttes támadójátéka közötti különbséget figyelembe véve nem is meglepő: a hazaiak az első 45 percben csupán egyszer lőttek kapura, de akkor is célt tévesztettek, míg a vendégek hét próbálkozásából öt is eltalálta a kaput.

Fordulás után bátrabbnak tűnt a Paks játéka, de ez a fölény csupán a mezőnyben volt jelen, kapura lövésig nem jutottak el. Nem úgy a Ferencváros, amely a 67. percben Varga Roland szép szabadrúgásból szerzett góljával végleg eldöntötte a három pont sorsát.

A listavezető Ferencváros ideiglenesen nyolcpontosra növelte előnyét Pakson aratott sikerével a második MOL Vidi FC és a harmadik Honvéddal szemben a labdarúgó OTP Bank Ligában.

Utóbbi két csapat vasárnap Székesfehérváron egymással csap össze.



OTP Bank Liga, 16. forduló:

Szombathelyi Haladás-Diósgyőri VTK 1-1

Kisvárda Master Good-Puskás Akadémia FC 1-0

Mezőkövesd Zsóry FC-Újpest FC 0-0

MTK Budapest-Debreceni VSC 0-1

Paksi FC-Ferencváros 0-3

vasárnap játsszák:

MOL Vidi FC-Budapest Honvéd 18.00



A tabella:

1. Ferencváros 16 11 3 2 32-11 36 pont

2. MOL Vidi FC 15 8 4 3 26-13 28

3. Budapest Honvéd 15 8 4 3 19- 9 28

4. MTK Budapest 16 7 3 6 23-24 24

5. Mezőkövesd Zsóry FC 16 6 6 4 23-18 24

6. Újpest FC 16 6 6 4 17-12 24

7. Debreceni VSC 16 6 6 4 21-19 24

8. Paksi FC 16 5 6 5 20-22 21

9. Puskás Akadémia 16 5 2 9 18-23 17

10. Diósgyőri VTK 16 3 4 9 15-27 13

11. Kisvárda Master Good 16 3 3 10 14-34 12

12. Szombathelyi Haladás 16 2 3 11 13-29 9



A 17. forduló programja:

december 8., szombat:

Debreceni VSC-Budapest Honvéd 17.00

Ferencváros-Mezőkövesd Zsóry FC 17.00

Puskás Akadémia FC-Paksi FC 17.00

Diósgyőri VTK-Kisvárda Master Good 17.00

MTK Budapest-Szombathelyi Haladás 17.00

Újpest FC-MOL Vidi FC 19.30

MTI