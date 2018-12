A magyar labdarúgó-válogatott a világbajnoki ezüstérmes Horvátország, valamint Wales, Szlovákia és Azerbajdzsán csapatával szerepel majd egy csoportban a 2020-as Európa-bajnokság selejtezősorozatában. A Dublinban megtartott vasárnapi sorsolást a Nemzetek Ligája-eredmények alapján a negyedik kalapból várta Marco Rossi együttese, amely az ötcsapatos E csoportba került. Ezen kívül még négy csoportba sorsoltak öt-öt válogatottat, további ötbe pedig hatot-hatot. Mindegyikből az első kettő jut ki a kontinensviadalra, melynek 12 ország 12 városa ad otthont, köztük Budapest is, ahol három csoportmérkőzésre és egy nyolcaddöntőre kerül sor. A rendezők részvétel esetén a csoportkörben két meccset hazai pályán játszhatnak. A csoportok kialakításában a sorsolás házigazdájának képviseletében az ír Ronnie Whelan és Robbie Keane, valamint a címvédő portugálok részéről Nuno Gomes és Vítor Baía segédkezett. Az európai szövetség (UEFA) végrehajtó bizottságának döntése értelmében az Eb-nek otthont adó 12 ország csapatai közül legfeljebb kettő kerülhetett azonos csoportba, hogy a házigazdák mindegyikének legyen esélye a részvétel kiharcolására, illetve azon országokból is legfeljebb kettőt sorsolhattak össze, amelyeket szélsőséges téli időjárás szokott sújtani. Öt párharc - örmény-azeri, gibraltári-spanyol, koszovói-bosnyák, koszovói-szerb és ukrán-orosz - politikai okokból nem volt engedélyezett, és a nagy távolságra is vonatkozott korlátozás. A sorsolásra hat kalapot alakítottak ki, de az elsőt két részre bontották, mert a Nemzetek Ligája jövő júniusi négyes döntőjében érdekelt válogatottaknak - Portugália, Svájc, Hollandia és Anglia - mindenképpen ötcsapatos csoportba kellett kerülniük, hogy számukra szabad legyen a döntő időpontja. Az Eb-selejtező mérkőzéseit jövő márciusban, júniusban, szeptemberben, októberben és novemberben dupla fordulók keretében bonyolítják le, az ötcsapatos csoportok résztvevőinek pedig lesz két szabadnapjuk. Amennyiben a magyar csapatnak nem sikerül az első kettő között végeznie a csoportjában, akkor sem reménytelen számára a kvalifikáció kiharcolása, mert a Nemzetek Ligája őszi szakasza alapján 4x4 olyan válogatott is megküzdhet majd a fennmaradó négy helyért, amely a hagyományos selejtezőkön lemarad az Eb-részvételről. A magyar válogatott a C osztályban elért csoportmásodik helyével megőrizte az esélyét, hogy Eb-helyért mérkőzhessen 2020 márciusában.



Az Eb-selejtező csoportjai: A csoport: Anglia, Csehország, Bulgária, Montenegró, Koszovó

B csoport: Portugália, Ukrajna, Szerbia, Litvánia, Luxemburg

C csoport: Hollandia, Németország, Észak-Írország, Észtország, Fehéroroszországk

D csoport: Svájc, Dánia, Írország, Georgia, Gibraltár

E csoport: Horvátország, Wales, Szlovákia, MAGYARORSZÁG, Azerbajdzsán

F csoport: Spanyolország, Svédország, Norvégia, Románia, Feröer-szigetek, Málta

G csoport: Lengyelország, Ausztria, Izrael, Szlovénia, Macedónia, Lettország

H csoport: Franciaország, Izland, Törökország, Albánia, Moldova, Andorra

I csoport: Belgium, Oroszország, Skócia, Ciprus, Kazahsztán, San Marino

J csoport: Olaszország, Bosznia-Hercegovina, Finnország, Görögország, Örményország, Liechtenstein