Teherán védelmébe vette rakétaprogramját

2018. december 2. 16:56

Az iráni rakétaprogram védelmi jellegű, és nem sérti az ENSZ határozatait – jelentette ki a teheráni külügyminisztérium szóvivője az IRNA hírügynökség vasárnapi jelentése szerint, reagálva Washington azon vádjára, hogy Irán egy újabb rakétatesztjével ismét megsértette a nukleáris programjáról szóló 2015-ös nemzetközi megállapodást.

Az iráni rakétaprogram védelmi jellegű, az ország igényeit tartja szem előtt, és nem sérti az ENSZ határozatait. „Az ENSZ Biztonsági Tanácsának nincs olyan határozata, amely megtiltaná Irán rakétaprogramját, vagy rakétakísérletek végzését” – jelentette ki Bahram Kaszemi az al-Majadín tévécsatornának. Mindazonáltal nem erősítette meg az amerikai állítást a rakétateszt végrehajtásáról.

Mike Pompeo amerikai külügyminiszter azt mondta szombaton: Irán közepes hatótávolságú ballisztikus rakétával hajtott végre kísérletet, és ezzel megsértette az ENSZ BT 2231-es határozatát.

Olyan közepes hatótávolságú rakétáról van szó, amely képes több atomtöltetet is hordozni – tette hozzá. Irán azt is tagadta eddig, hogy volna olyan rakétája, amely képes akár csak egy atomtöltetet is hordozni.

Az ENSZ BT 2015. július 20-ai 2231-es határozatával jóváhagyta az akciótervet, amely Irán megállapodása nukleáris programja korlátozásáról hat nagyhatalommal.

„Ironikus, hogy ön egy olyan határozatot idéz, amelyet az Egyesült Államok nemcsak megszegett a nukleáris megállapodás egyoldalú és szerződésszegő felmondásával, hanem más országokat is arra buzdít, hogy szegjék meg azt, sőt büntetéssel fenyegetőzik, ha eleget tesznek a megállapodásnak” – mondta Kaszemi közvetlenül Pompeónak címezve.

Donald Trump amerikai elnök májusban mondta fel az Egyesült Államok részéről a hathatalmi megállapodást, és ismét szankciókat vezetett be Irán ellen. Az elnök azzal indokolta ezt, hogy a megállapodás rossz, mert nem tiltja Iránnak a ballisztikus rakéták kifejlesztését és a vele szövetséges erők fegyverrel való támogatását Szíriában, Jemenben, Libanonban és Irakban.

MTI