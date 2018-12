Visszaadja képviselői mandátumát Szávay István

A jobbikos politikus Facebook-oldalán jelentette be, hogy lemond országgyűlési képviselői mandátumáról. Szávay István korábban már megvált országgyűlési jegyzői és a Jobbikban betöltött frakcióvezető-helyettesi tisztségétől is az ügy miatt. Ahogy arról korábban a hirado.hu is beszámolt, a Hír TV szerdán közölt egy videoriportot arról, hogy Szávay István a párt egyik tisztújító kongresszusán párttársai előtt azt állította: az előző nap lezsidózott, majd megütött egy nőt egy budapesti szórakozóhelyen, miután az azt mondta, hogy nácibűz van. A politikus megerősítette a hangfelvétel valódiságát, de hozzátette, hogy a beszélgetés során később világossá tette, hogy csak viccelt. Az ellenzéki politikus az ügy miatt lemondott országgyűlési jegyzői és a Jobbikban betöltött frakcióvezető-helyettesi tisztségéről.