Luka Modricé az Aranylabda

2018. december 3. 23:59

A 33 éves horvát középpályás az előző szezonban sorozatban harmadszor nyerte meg a labdarúgó Bajnokok Ligáját a Real Madriddal, júliusban a horvát válogatottal pedig ezüstérmet szerzett a világbajnokságon.

Luka Modric a 2017-18-as idényben négy trófeát nyert a Real Madrid színeiben. A horvát játékos zsinórban harmadszor győzött a Bajnok Ligájában, de a klubvilágbajnokságot, valamint a spanyol és az európai szuperkupát is elhódította a madridi csapattal.

(Fotó: EPA/Yoay Valat)

A 33 éves Modric pályafutása során először érdemelte ki az elismerést, ráadásul ő az első horvát labdarúgó, aki megkapta a díjat.



A középpályás az előző szezonban klubjával sorozatban harmadszor nyerte meg a Bajnokok Ligáját, emellett nyáron az oroszországi világbajnokságon egészen a döntőig menetelt hazája válogatottjával. Idén az UEFA és a FIFA is őt választotta a legjobbnak, így triplázni tudott.

Az Aranylabdát 2008-tól mostanáig kizárólag Cristiano Ronaldo és Lionel Messi kapta meg, de ezúttal a már a Juventusban játszó portugál sztár a második, a Barcelona argentin játékosa pedig az ötödik helyen végzett és egyikük sem jelent meg a gálán. A képzeletbeli dobogó harmadik fokán az Atlético Madriddal Európa-liga-győztes, a francia válogatottal pedig világbajnok Antoine Griezmann zárt.



„Nagy megtiszteltetés, hogy most itt lehetek. Minden gyereknek vannak álmai, az enyém az volt, hogy nagy klubban játsszak, és fontos trófeákat nyerjek. Az Aranylabda több volt, mint egy gyerekkori álom" – fogalmazott Modric a díj átvételekor, majd megköszönte csapattársainak, edzőinek és családjának azt, hogy elnyerhette az elismerést.”

(fotó: EPA/YOAN VALAT)



Az első ízben odaítélt női Aranylabdát az Olympique Lyonnais norvég csatára, Ada Hegerberg kapta: a 23 éves támadó sorozatban a harmadik évben nyert Bajnokok Ligáját a csapatával, emellett 15 találattal a sorozat gólkirálya lett.



A legjobb 21 éven aluli labdarúgónak járó díjat, az ugyancsak először odaítélt Kopa-trófeát - melyről az eddigi Aranylabda-győztesek szavaztak - a világbajnokság legjobb fiatal játékosának is megválasztott francia Kylian Mpabbé vehette át.



A France Football 2016 óta ismét nem a FIFA-val együttműködve, hanem az 1956 és 2009 között megszokotthoz hasonlóan, azaz önállóan ítéli oda az év legjobbjának az Aranylabdát - az idei volt a 63. alkalom.



Az Aranylabda eddigi győztesei:

1956: Sir Stanley Matthews (angol, FC Blackpool), ...4. PUSKÁS FERENC (REAL MADRID)

1957: Alfredo di Stéfano (spanyol, Real Madrid), ...5. KUBALA LÁSZLÓ (FC BARCELONA)

1958: Raymond Kopa (francia, Real Madrid)

1959: Alfredo di Stéfano (spanyol, Real Madrid)

1960: Luis Suárez (spanyol, FC Barcelona), ...2. PUSKÁS FERENC (REAL MADRID)

1961: Enrico Omar Sivori (olasz, Juventus), ...5. PUSKÁS FERENC (REAL MADRID)

1962: Josef Masopust (csehszlovák, Dukla Praha)

1963: Lev Jasin (szovjet, Dinamo Moszkva)

1964: Denis Law (angol, Manchester United)

1965: Eusébio (portugál, Benfica)

1966: Bobby Charlton (angol, Manchester United)

1967: ALBERT FLÓRIÁN (FERENCVÁROS)

1968: George Best (északír, Manchester United)

1969: Gianni Rivera (olasz, AC Milan)

1970: Gerd Müller (nyugatnémet, Bayern München)

1971: Johann Cruyff (holland, Ajax Amsterdam)

1972: Franz Beckenbauer (nyugatnémet, Bayern München)

1973: Johann Cruyff (holland, Ajax és FC Barcelona)

1974: Johann Cruyff (holland, FC Barcelona)

1975: Oleg Blohin (szovjet, Dinamo Kijev)

1976: Franz Beckenbauer (nyugatnémet, Bayern München)

1977: Allan Simonsen (dán, Borussia Mönchengladbach)

1978: Kevin Keegan (angol, Hamburger SV)

1979: Kevin Keegan (angol, Hamburger SV)

1980: Karl-Heinz Rummenigge (nyugatnémet, Bayern München)

1981: Karl-Heinz Rummenigge (nyugatnémet, Bayern München)

1982: Paolo Rossi (olasz, Juventus)

1983: Michel Platini (francia, Juventus)

1984: Michel Platini (francia, Juventus)

1985: Michel Platini (francia, Juventus)

1986: Igor Belanov (szovjet, Dinamo Kijev)

1987: Ruud Gullit (holland, AC Milan)

1988: Marco van Basten (holland, AC Milan)

1989: Marco van Basten (holland, AC Milan)

1990: Lothar Matthäus (német, Internazionale)

1991: Jean Pierre Papin (francia, Olympique Marseille)

1992: Marco van Basten (holland, AC Milan)

1993: Roberto Baggio (olasz, Juventus)

1994: Hriszto Sztoicskov (bolgár, FC Barcelona)

1995: George Weah (libériai, PSG, AC Milan)

1996: Matthias Sammer (német, Borussia Dortmund)

1997: Ronaldo (brazil, FC Barcelona, Internazionale)

1998: Zinedine Zidane (francia, Juventus)

1999: Rivaldo (brazil, FC Barcelona)

2000: Luis Figo (portugál, Real Madrid)

2001: Michael Owen (angol, FC Liverpool)

2002: Ronaldo (brazil, Real Madrid)

2003: Pavel Nedved (cseh, Juventus)

2004: Andrij Sevcsenko (ukrán, AC Milan)

2005: Ronaldinho (brazil, FC Barcelona)

2006: Fabio Cannavaro (olasz, Juventus, Real Madrid)

2007: Kaká (brazil, AC Milan)

2008: Cristiano Ronaldo (portugál, Manchester United)

2009: Lionel Messi (argentin, FC Barcelona)

2010: Lionel Messi (FC Barcelona)

2011: Lionel Messi (FC Barcelona)

2012: Lionel Messi (FC Barcelona)

2013: Cristiano Ronaldo (Real Madrid)

2014: Cristiano Ronaldo (Real Madrid)

2015: Lionel Messi (FC Barcelona)

2016: Cristiano Ronaldo (Real Madrid)

2017: Cristiano Ronaldo (Real Madrid)

2018: Luka Modric (horvát, Real Madrid)



A győztesek rangsora klubok szerint:

11 győzelem: FC Barcelona (Messi 5, Cruyff 2, Suarez, Sztoicskov, Rivaldo, Ronaldinho) és Real Madrid (Cristiano Ronaldo 4, Di Stéfano 2, Kopa, Figo, Ronaldo, Cannavaro, Modric)

8: Juventus (Platini 3, Sivori, P. Rossi, R. Baggio, Zidane, Nedved), AC Milan (Van Basten 3, Rivera, Gullit, Weah, Sevcsenko, Kaká)

5: Bayern München (Beckenbauer 2, K.-H. Rummenigge 2, G. Müller)

4: Manchester United (Law, B. Charlton, Best, Cristiano Ronaldo)

2: Dinamo Kijev (Blohin, Belanov), Hamburger SV (Keegan 2), Internazionale (Matthäus, Ronaldo)

1: Ajax Amsterdam (Cruyff), Benfica (Eusebio), Blackpool (Matthews), Borussia Dortmund (Sammer), Borussia Mönchengladbach (Simonsen), Dukla Praha (Masopust), Dinamo Moszkva (Jasin), FERENCVÁROS (ALBERT FLÓRIÁN), FC Liverpool (Owen), Olympique Marseille (Papin)



A győztesek rangsora országok szerint:

7 győzelem: NSZK/Németország, Hollandia, Portugália

6: Franciaország

5: Anglia, Argentína, Brazília, Olaszország

3: Spanyolország, Szovjetunió

2: Csehszlovákia/Csehország

1: Bulgária, Dánia, Észak-Írország, Libéria, MAGYARORSZÁG, Skócia, Ukrajna, Horvátország



A győztesek rangsora bajnokságok szerint:

22 győzelem: Spanyolország

18: Olaszország

9: NSZK/Németország

6: Anglia

3: Szovjetunió

1: Csehszlovákia, Franciaország, Hollandia, MAGYARORSZÁG, Portugália

hirado.hu