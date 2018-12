Dideregve dolgoznak a köztelevízió magyar adásának szerkesztői

A Magyar Adás főszerkesztője elmondta: elektromos radiátorokkal sem fűthetnek, mert folyamatosan kiverik a biztosítékot. Nyilván a villanyhálózat is cserére szorul. „Választatnunk kell: vagy fűtünk a radiátorokkal, de akkor nem használjuk az adás elkészítéséhez szükséges felszerelést, vagy fázunk, de elkészül az adás” – magyarázta.

Mosoni Emőke tájékoztatása szerint meleg víz sincs, a szerkesztőség irodáiban mínusz 9 fok volt a hét végén. A TVR vezetősége úgy próbált enyhíteni a helyzeten, hogy bevezette a 4 órás munkaidőt. „Ezzel csak az a gond, hogy ennyi idő alatt nem tudjuk legyártani a műsorokat. Amúgy a vezetőségnek nincsenek fűtésgondjai, az irodáik egy különálló, új épületben vannak” – mondta a főszerkesztő.

Utoljára talán negyedikben húztam nadrág alá bugyiharisnyát. Lényegtelen. A lényeg az, hogy készül az Adás, annak ellenére, hogy továbbra sincs fűtés a tévében. Nem is volt az idén, mióta beállt a hideg, s úgy látom, nem is lesz. Ezzel a bejegyzéssel köszönetet mondok a kollégáimnak, akik ma is biztosítják az Adást. Nézzük csak, kikből áll a mai csapat: Kacsó Sándor adásfelelős-szerkesztő, Tóth Lídia adástitkár, Pap Csongor gyártásvezető, Dragoș Burcea vágó, Bodó Rozália titkárnő, Vaszi György online-felelős, Szakáts Zoltán fordító-feliratozó, Szilágyi Gödri Ildikó és Kacsó Edith mindenes szerkesztők, Rostás Liácska archívumkezelő. Ezek vagyunk itt, s ugrásra készen még páran. Az előbb az futott át a fejemen, hogy ezzel a csapattal még egy tessék-lássék bojkottot sem tudok elképzelni. Úgy belénk van ivódva, hogy az Adás, az szent, hogy jégbuckákon ülve is dolgoznán(a)k.(Facebook)