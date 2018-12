Spontán népelégedetlenség áll a francia tüntetések mögött

2018. december 4. 12:35

Két hete kezdődött, eleinte egy a közösségi médiában szerveződő tüntetésnek indult. Mára azonban már több tízezer embert mozgatott meg az üzemanyag környezetvédelmi adójának tervezett emelése ellen irányuló tiltakozássorozat. Mondhatni lángokban állt Párizs főutcája az elmúlt napokban. A francia kormány végül elindította a párbeszédet.

Lemondták a sárgamellényesek az egyeztetést a kormánnyal

Az üzemanyagadó emelése ellen tiltakozó sárgamellényesek magát mérsékeltnek mondó csoportja, amely megoldást sürgetett a kormány részéről a tiltakozások megfékezésére, biztonsági okokból lemondta a miniszterelnöki hivatalban keddre tervezett egyeztetést. Eközben Emmanuel Macron államfő hétfő este minisztereivel egyeztetett a héten bejelentendő intézkedésekről a szociális elégedetlenség enyhítésére.

Válságtanácskozásra hívta Emmanuel Macron frania elnök kormánya minisztereit vasárnap, miután egyre erőszakosabbá váltak a két hete tartó párizsi tüntetések. A francia fővárosban november 17-én az üzemanyagadó emelése ellen kezdtek demonstrációt az úgynevezett sárgamellényesek. Ma már azonban az elnök lemondását követelik. Miután a szombati összetűzésben 263-an megsérültek, köztük 81 rendőr, és 682 embert előállítottak, Macron egyeztetést kezdeményezett a pártvezetőkkel, Párizs főpolgármesterével és a sárgamellényesek azon csoportjával, akik hajlandóak a párbeszédre – hangzott el a Kossuth Rádió A nap kérdése című műsorában.

Olyan, mintha a szombati nap után egy kicsit változott volna a hatalom hozzáállása a tüntetőkhöz – mondta el a műsorban Káli Ildikó, Franciaország-szakértő. Kifejtette: az első pillanatokban a hatalom passzívan viselkedett az ügy kapcsán, hagyták, hogy a dolgok megtörténjenek.

Francia mentősök tüntetnek a munkakörülményeik javításáért a Nemzetgyűlés párizsi épületénél (Fotó: MTI/EPA/Ian Langsdon)

Azzal érveltek, hogy a tüntető sárgamellényeseknek nincs szóvivőjük és képviselőjük, így nincs oly konkrét személy, aki tárgyalásra alkalmas lehet – mondta a szakértő, majd hozzátette: a kormányzat és a politika kivárt, milyen irányba mozdulnak el az események.

Káli ugyanakkor hozzátette: a követelések sem voltak egyértelműek, hiszen az üzemanyag környezetvédelmi adóáremeléssel kezdődött, majd ehhez fokozatosan más érdekek is társultak.

Felgyújtott kukáknál tüntetnek francia mentősök a munkakörülményeik javításáért a párizsi Concorde téren (Fotó: MTI/EPA/Ian Langsdon)

Felgyújtott útakadályt oltanak a munkakörülményeik javításáért tüntető francia mentősök tiltakozásán a párizsi Concorde téren(Fotó: MTI/EPA/Ian Langsdon)

Megkezdődött a párbeszéd

Emmanuel Macron vasárnap arra kérte Édouard Philippe miniszterelnököt, hogy fogadja valamennyi parlamenti párt vezetőjét és a tüntetők képviselőit, hogy közösen találjanak kiutat az üzemanyagadó emelése ellen tiltakozó sárgamellényesek megmozdulásait kísérő, egyre erőszakosabb zavargások nyomán kialakult válságból.

Az egyeztetések hétfőn kezdődtek a pártvezetők és Anne Hidalgo, Párizs főpolgármestere mellett „a sárgamellényesek azon csoportjaival, akik jelezték, hogy hajlandók párbeszédre a kormánnyal”.

A szakértő ennek kapcsán elmondta, Édourad Philippe 18 találkozón vett részt a tervek szerint, kedden pedig a sárgamellényesek képviselőit fogadja majd a miniszterelnök. Káli érdekesnek nevezte, hogy az elnök nem szólalt meg az ügyben, miután hazaérkezett a G20-as konferenciáról.

Jelzőfáklyákkal a kezükben vonulnak a dráguló üzemanyagárak ellen tiltakozó sárga láthatósági mellényt viselő tüntetők a Diadalív előtt a párizsi Champs-Elysées sugárúton (Fotó: MTI/EPA/Yoan Valat)

Facebookról indult polgárháborús helyzet

A mozgalom és tiltakozás a közösségi médiában, a Facebookon szerveződött, majd egyre nagyobb méreteket öltött, több tízezres tömeget hívott Franciaország számos településén utcára. Az ehhez hasonló nagyszabású tüntetések kapcsán utólag ki szokott derülni az, hogy valamilyen nagyobb erő állhatott a tüntetéssorozatok és megmozdulások mögött – fogalmazott a műsorban Törcsi Péter, az Alapjogokért Központ kutatási igazgatója.

A kutatási igazgató érdekesnek nevezte azt, hogy még a francia kutatók és politikai vezetők is találgatnak, milyen erők lehetnek azok, amelyek ilyen szervezetté és kitartóvá tették a tüntetőket. Hozzátette: jelenleg egyelőre még nem látszanak olyan szervezett erők, akik valóban anyagilag vagy más eszközökkel támogatnák a tüntetőket.

Mint mondta, ez valóban egy alulról jövő, a nép által kezdeményezett tüntetéssorozat, viszont a mozgatórugói nem feltétlenül csak arra terjednek ki, hogy az üzemanyagok adójának tervezett emelésével elégedetlenek a polgárok.

Káli Ildikó egyetértett a kutatási igazgató kijelentéseivel, véleménye szerint egy spontán kialakult népelégedetlenséget figyelhetünk meg Franciaországban, jelenleg nem látható, milyen erő állnak a tüntetők mögött.

Emmanuel Macron francia elnök és Édouard Philippe francia miniszterelnök a dráguló üzemanyagárak ellen tiltakozó sárgamellényesek zavargásba torkolló tüntetése utáni napon összehívott rendkívüli kormányülésen a párizsi államfői rezidencián, az Elysée-palotában (Fotó: MTI/EPA/Etienne Laurent)

A Facebookon spontán szervezett, apolitikus, a politikai pártokat és a szakszervezeti képviseletet is elutasító mozgalomnak továbbra sincs vezetője. A szombaton utcára vonulók legfőbb követelései az üzemanyagadó eltörlése mellett továbbra is az életszínvonal javítására vonatkozó intézkedések, de többen követelték Emmanuel Macron államfő lemondását is. Az államfő népszerűsége egyre inkább csökken, az egyik legnépszerűtlenebb elnök Franciaországban.

Foto: GEOFFROY VAN DER HASSELT / AFP

hirado.hu - Kossuth Rádió