Pénteken születhet döntés a Nagy Imre-emlékmű áthelyezéséről

2018. december 4. 17:58

Wachsler Tamás a Kossuth tér megújítását célzó Steindl Imre Program (SIP) vezetője az Országgyűlés kulturális bizottságának ülésén közölte, hogy pénteken hozhat döntést Nemzeti Emlékezet Bizottsága a Vértanúk terén álló emlékmű esetleges áthelyezéséről.

Wachsler Tamás a SIP jelenleg zajló és tervezett projektjeiről beszámolva többek között elmondta: már szerkezetkész a Kossuth tér 6-8. szám alatt Hültl Dezső eredeti homlokzati tervei szerint épülő Szabad György Irodaház, amely 2019 júniusára készül el. Az M2 metró lejáratát is magában foglaló épület egy talajszint alatti folyosóval összeköttetést kap az Országházzal is. Már zajlik a teret délről lezáró másik két ház homlokzat- és tetőrekonstrukciójának, valamint a Vécsey utca 4. alatti épület tetőidom-rekonstrukciójának jogi előkészítése is.

Wachsler Tamás elmondása szerint a SIP keretében végrehajtják a Vértanúk tere teljes rekonstrukcióját is, a tér ennek eredményeként autómentessé válik majd. Jövő év második felében indul az Agrárminisztérium épületének rekonstrukciója, melynek során a ház alá a Kúriát is kiszolgáló mélygarázs is épül. A Kúria épületéből 2019 végére költözik ki a Néprajzi Múzeum, akkor kezdődhet a palota rekonstrukciója, az Alkotmány utca torkolatában pedig a Nemzeti Összetartozás Emlékhelye épülhet fel. Zajlik a jövőben a házelnöki rezidenciának és a parlamenti őrség irodáinak otthont adó Balassi Bálint utcai épület felújítása is, ennek határideje 2019. márciusa – számolt be.

Wachsler Tamás a Kiemelt Nemzeti Emlékhely Bizottság (KNEB) tagjaként emlékeztetett arra, hogy a Kossuth tér kiemelt nemzeti emlékhely státust élvez, amelynek védelme a KNEB és az Országgyűlés Hivatalának feladata.

Több kérdés érkezett a programmal kapcsolatban

Gréczy Zsolt (DK) arról érdeklődött, mi lesz a sorsa Nagy Imre Vértanúk terén álló szobrának, hiszen értékelése szerint nemzeti konszenzus van abban, hogy az emlékműnek helye van a Kossuth tér mellett. Szabó Szabolcs (független) támogathatónak tartotta a SIP épületfelújítási projektjeit, ám szintén kételyeit fejezte ki a Nagy Imre-emlékmű áthelyezésének szükségességével kapcsolatban, hiszen a helyére visszaállítani tervezett Nemzeti Vértanúk emlékműve 1945 előtt alig tíz évet állt ott. Fontos lenne továbbá a vörös- és a fehérterror áldozatairól együtt megemlékezni.

Ander Balázs (Jobbik) elmondása szerint pártja támogathatónak tartja a Steindl Imre Programot, fontosnak nevezte azonban, hogy a munkálatokat hazai vállalkozások, mesterek hazai alapanyagok felhasználásával végezzék. Farkas Gergely (Jobbik) a projekt határidő-csúszásairól, valamint arról érdeklődött, hogy a Nemzeti Összetartozás Emlékhelye miért az Alkotmány utca torkolatába kerül.

L. Simon László (Fidesz) a SIP-et az egyik legkiemelkedőbb, legátgondoltabb hazai műemlék-rekonstrukciós programnak nevezte. Mára egyértelművé vált, hogy a korábbi örökségvédelmi dogmákat meghaladta az idő: ahol ez indokolt, ott vissza kell építeni bizonyos épületeket, míg máshol a kortárs építészetre van szükség – fogalmazott. Mint kiemelte, a Nagy Imre-szobornak méltó helyet kell találni a városban, de ez nem mond ellent annak, hogy visszaállítsák a Nemzeti Vértanúk emlékművét. Hangsúlyozta: az AM tetőzetének állapota teljesen méltatlan a térhez, érdeklődött azonban azzal kapcsolatban, hogy a SIP melyik állapothoz nyúl majd vissza a tetőrekonstrukció során.

A Jászai Mari térre kerülhet Nagy Imre szobra

Wachsler Tamás válaszában közölte, hogy a Nagy Imre-emlékmű áthelyezéséről a NEB pénteki ülésén születhet döntés, hozzátéve: előterjesztése szerint a Jászai Mari téren álló medence helyére kerülne az alkotás. Mint elmondta, az Agrárminisztérium rekonstrukciója során tömegében az 1887-es állapotot készülnek visszaállítani, két jól szervesült, későbbi elem megtartásával.

A SIP vezetője kiemelte, hogy valamennyi építési projekt költségtúllépés nélkül valósult meg; a Szabad György Irodaház kapcsán pedig számos menet közben keletkezett módosítás, kiegészítés eredményeként lett szükség határidő-módosításra.

Az Alkotmány utca torkolata zsákutcává vált, ott jelenleg taxik parkolnak, ami méltatlan a Kossuth tér színvonalához, ráadásul ez ideális helyszín lehet majd a közös megemlékezésre – indokolta a Nemzeti Összetartozás Emlékhelyének leendő helyét, hozzátéve: olyan emlékmű nem valósulhat meg, amely kitakarná az Országházat.

Közbeszerzést hivatalosan nem lehet kiírni külföldi jelentkezők kizárásával, a SIP során mégis sikerült magyar vállalkozókra bízni a beruházások megvalósítását – jegyezte meg Wachsler Tamás.

hirado.hu - MTI