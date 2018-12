Iohannis: érdemes még próbálkozni Dragnea leváltásával

2018. december 5. 22:42

Klaus Iohannis román államfő nyíltan Liviu Dragnea szociáldemokrata (PSD) házelnök leváltására és a Dancila-kormány elleni bizalmatlansági indítvány megszavazására bíztatta szerdán a parlamenti ellenzéket.

Az elnök egy rögtönzött sajtóértekezleten kommentálta a képviselőház aznapi, botrányba fulladt ülését, amelyen az ellenzék Dragnea menesztését kezdeményezte. Miután erről az ülésvezető nem volt hajlandó szavazást elrendelni, többen kézfelemeléssel megszavazták Dragnea leváltását, amit a kormánytöbbség nem ismert el.

A PSD elnöke az államfő és az ellenzék kudarcba fulladt összeesküvésének minősítette a történteket. Szerinte Iohannis a parlament vezetését próbálta "megkaparintani". Dragnea szerint Iohannis teljhatalomra tör, és jellemző rá a törvénytelen harácsolás: ugyanúgy próbálja megszerezni a kormány és a parlament vezetését, ahogy "megszerezte magának nagyszebeni házait".

Iohannis az mondta: nem ő állt a Dragnea leváltását célzó akció mögött. "De érdemes még megpróbálkozni. Remélem, sikerül" - tette hozzá.

Arra a kérdésre, hogy támogatja-e a Dancila-kabinet leváltását célzó bizalmatlansági indítványt, Iohannis leszögezte: a parlamenti ellenzék dolga a bizalmatlansági indítvány megszavazása, és kifejezte reményét, hogy meg is teszi.

A kormányfő által csaknem két hete kért, de Iohannis által a december elsejei nemzeti ünnep utánra halasztott minisztercserékről az elnök most is azt mondta: még nem fejezte be a mérlegelést. Annyit azonban megállapított, hogy "a Dragnea vezette PSD szerinte nem képes hozzáértő kormányt állítani az ország élére". Megjegyezte: ez már a harmadik kormányuk, amely szerinte semmivel sem jobb, mint az első kettő, amelyet a PSD maga váltott le.

"Csak pótcselekvés a gyenge miniszterek csereberélése. Ennek a cirkusznak a folytatásával nem értek egyet" - szögezte le Iohannis. Másfelől azt állította, hogy a román uniós elnökség sikere érdekében kész megfelelő módon együttműködni Viorica Dancila szociáldemokrata kormányfővel.

Románia 2019. január elsején veszi át fél évre az EU tanácsának soros elnökségét, és a Bukarestben elmérgesedett belpolitikai feszültségek miatt több európai vezető aggodalmát fejezte ki, hogyan lesz képes Románia ellátni a feladatot. Dancila, aki az uniós elnökség előkészítése miatt szerdán kormányával együtt Brüsszelben tárgyalt, azt mondta: kormányának továbbra is stabil parlamenti többsége van, egy cseppet sem aggódik a beharangozott bizalmatlansági indítvány miatt, és Románia minden vonatkozásban felkészült az uniós elnökség betöltésére.

