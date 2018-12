Magyar néphagyományok a New York-i Magyar Adventi Fesztiválon

2018. december 5. 22:48

A magyar karácsonyi szokásokat és hagyományokat mutatják be a New York-i Magyar Adventi Fesztiválon péntektől vasárnapig a New York-i Magyar Házban.

Angyal zenéje, gyertyafény - Régi korok karácsonya címmel nyílik kiállítás a Magyar Házban a szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum és a New York-i Magyar Ház közös szervezésében, a fesztivál egyik programjaként - áll a Skanzen MTI-hez eljuttatott közleményében.

A Magyar Házban egész évben előadásokkal, koncertekkel, filmvetítéssel, szórakoztató műsorokkal, néptáncbemutatókkal, kiállításokkal, baráti összejövetelekkel fogják össze a magyar kultúra iránt érdeklődő közönséget, az adventi programon pedig a magyar karácsonyi szokásokat ismerhetik meg és próbálhatják ki az érdeklődők.

Az adventi időszak a hagyományokban és népszokásokban egyik leggazdagabb része a magyar népi kultúrának. A kiállításból megtudhatják a látogatók, hogy milyen volt a paraszti karácsony, amely az adventi várakozás után az ünnepkör csúcspontját jelentette. A német területekről begyűrűző szokás szerint feldíszítették a fenyőfát a paraszti családokban is, de ha erre nem volt lehetőség, akkor tövis- és léckarácsonyfát állítottak, lúdtollal vontak be gyümölcsfaágat, feldíszítették a muskátlit vagy a mestergerendáról borókaágat lógattak a szobába. A fákra kerülő díszeknek és édességeknek is megvolt a maguk szerepe.

A kiállítás azt is bemutatja, hogyan ünnepeltek a városi otthonokban, mikortól ettek szaloncukrot, és hogyan fújják még ma is az üveg karácsonyfadíszeket. A tárlaton fotók és tárgyak, izgalmas installációk és filmek idézik meg a rég- és a közelmúlt karácsonyainak pillanatait.

A tárlat mellett a fesztivál ideje alatt magyarországi adventi népszokásokkal, népzenei és táncbemutatókkal, kézműves programokkal várják a New York-i magyar közösség mellett az amerikai vendégeket is. A workshopok során mézeskalács-készítő, szalmafonó, kékfestő, népiékszer-készítő, szövő, csipkeverő mesterek segítségével készíthetnek ajándékot az érdeklődők.

MTI