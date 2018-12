Szijjártó Péter egyetértett Lombardia vezetőjével migrációs kérdésekben

2018. december 5. 23:54

Egyetértett Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter az olaszországi Lombardia tartomány vezetőjével, Attilio Fontanával – a Liga kormánypárt politikusával – Milánóban folytatott megbeszélésén abban is, hogy Európába csak a legális úton érkezőket lenne szabad beengedni, az illegális bevándorlókat pedig Európán kívül kell tartani.

A külgazdasági és külügyminiszter a tartomány székhelyén, Milánóban tartott találkozó után kijelentette: a lombardiak is pontosan tudják és érzékelik a migrációs probléma súlyát, hiszen 450-500 ezer illegális bevándorló tartózkodik jelenleg a tartomány területén.

Elejét kell venni a migrációs folyamatoknak

Ezért egyetértettek abban is , hogy a szárazföldi migrációs útvonal lezárása után a tengeri útvonalon is elejét kéne venni a migrációs folyamatoknak, illetve a migrációs hullámok lehetőségének – mondta Szijjártó Péter.

A tárcavezető hozzátette: biztosította a lombardiai vezetőt arról, hogy Magyarország egyetért Matteo Salvini olasz belügyminiszterrel abban, hogy nem kellene senkit sem arra biztatni, hogy az életveszélyt vállalva a tengeri migrációs útvonalon elinduljon Európába. Világossá kellene tenni: az, hogy valaki beszáll az embercsempészek hajójába Afrikában, nem jelenti automatikusan, hogy majd ki is szállhat Európában – hangsúlyozta a miniszter.

Magyarországi beruházásokról is megállapodtak



A tárcavezető kitért arra is, hogy Lombardia az olasz gazdasági növekedés motorja, tekintettel arra, hogy Olaszország hazai össztermékének (GDP-jének) a 22 százalékát ebben a térségben állítják elő. Mivel a hét legfejlettebb ipar ország (G7) egyikéről van szó, az olasz tartomány az európai gazdasági növekedés szempontjából is kulcsszerepet játszik – tette hozzá.

Ezzel kapcsolatban Szijjártó Péter elmondta: a magyar kormány négy olasz vállalattal összesen 43 milliárd forint értékű magyarországi beruházásról állapodott meg. A vállalatok Győr-Moson-Sopron, Zala, Pest és Csongrád megyében fognak beruházni az energetika, az élelmiszeripar és a logisztika területén.

A gazdasági együttműködés tekintetében a lombardiai vállalatok egyre nagyobb arányban és mértékben fektetnek be Magyarországon – mondta a tárcavezető, hozzátéve: a magyar befektetési környezet által teremtett vonzerő Lombardiában kifejezetten kedvező válaszra és érdeklődésre talált.

hirado.hu - MTI