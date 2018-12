Székelyföld az olaszországi Dél-Tirol testvérrégiójává válna

2018. december 7. 18:14

Testvérrégiós kapcsolatot alakítana ki Székelyföld az olaszországi Dél-Tirollal. Erről Tamás Sándor, a székelyföldi Kovászna megye önkormányzatának elnöke beszélt azon a csütörtöki szakmai tanácskozáson Sepsiszentgyörgyön, amelynek Herbert Dorfman dél-tiroli európai parlamenti képviselő volt a vendége.

Amint a Kovászna megyei tanács sajtóirodája idézte közleményében: Tamás Sándor felkérte a dél-tiroli politikust, hogy javasolja a hamarosan megalakuló új tartományi kormánynak testvérkapcsolat kialakítását Székelyfölddel, és Herbert Dorfmann vállalta ennek a képviseletét.

Tamás Sándor úgy vélte: Dél-Tirol két szempontból is mintarégió Székelyföld számára. A német többségű olaszországi tartomány által kivívott területi autonómia etnikai békét is hozott és gazdasági fellendülést is biztosított a régiónak. "Ezt szeretnénk mi is itt, Székelyföldön: hogy jobban éljünk és legyen etnikai béke. Sok a hasonlóság is köztünk, tudunk tanulni ebből a példából" - fogalmazott Tamás Sándor.

Herbert Dorfmann elmondta: a második világháborút követően valóban Dél-Tirol volt Olaszország legszegényebb régiója, ám ma a második legnagyobb nettó befizető a tartományok sorában. Gazdaságának a turizmus a húzóágazata, de a régió fenntartásában a mezőgazdaság is lényeges szerepet tölt be. Mint elmondta, Dél-Tirolban nagyon korán felismerték, hogy a vidékfejlesztésre kiemelten oda kell figyelni, ugyanakkor mindig szövetkeztek, együtt dolgoztak. A kis gazdaságok - mint amilyenek a dél-tiroli farmok - csak akkor maradnak fenn, ha együttműködnek, mutatott rá az egyébként mezőgazdasági szakvégzettséggel rendelkező EP-képviselő. Herbert Dorfmann elismerte: sok a közös vonás Dél-Tirol és Székelyföld között.

A dél-tiroli képviselő Sógor Csaba és Winkler Gyula erdélyi európai parlamenti képviselők meghívására érkezett kétnapos székelyföldi látogatásra. A sepsiszentgyörgyi szakmai megbeszélésre elsősorban mezőgazdasággal, erdőgazdálkodással és környezetvédelemmel foglalkozó szakembereket és önkormányzati képviselőket hívtak meg.

MTI