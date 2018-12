Dacian Ciolos múltjáról cikkezik egy kolozsvári hetilap

2018. december 9. 11:06

Dacian Ciolos volt európai biztos és technokrata román miniszterelnök szélsőségesen nacionalista szervezetekben kifejtett fiatalkori tevékenységéről közölt tényfeltáró cikket a Gazeta de Cluj kolozsvári hetilap.

A hetilap az internetes oldalán közölt terjedelmes cikkben a technokrata miniszterelnök múltjának egy olyan időszakáról szolgáltat információkat, amelyről Dacian Ciolos semmit nem közölt önéletrajzában. A lap állítása szerint Dacian Ciolos kolozsvári egyetemi hallgatóként a szélsőségesen nacionalista Vatra Romaneasca szervezet tagja volt.

A marosvásárhelyi magyarellenes pogrom kirobbantásában kulcsszerepet játszó ultranacionalista szervezet ifjúsági tagozatában, a Junimea Vatra Romaneascában 1993-ban a kolozsvári szervezet elnökhelyettesi tisztségéig emelkedett a ranglétrán.

Azt követően, hogy 1994-ben a Kolozsvári Agrártudományi és Állatorvosi Egyetemen szerzett diplomát, a Gheorghe Funar vezette kolozsvári polgármesteri hivatalban helyezkedett el a mezőgazdasági osztályon. A lap szerint az ultranacionalista Román Nemzeti Egységpárt 1995-ben alapította meg az ifjúsági szervezetét, amelynek Dacian Ciolos volt az első elnöke. Az év szeptemberében ő szervezte meg az ifjúsági szervezet Kolozsváron tartott első országos tanácskozását. Ezt követően azonban Ciolos Franciaországba távozott, ahol Rennesben, majd Montpellierben tanult.

A volt miniszterelnök írásban válaszolt a lap kérdéseire. Elismerte, hogy a kolozsvári városházán dolgozott és hogy diákként több olyan akcióban is részt vett, amelyek szervezői között a Junimea Vatra Romaneasca is ott volt. Azt nyilatkozta azonban, hogy befejezte a tevékenységét a szervezetben, amikor elkezdődtek a PUNR ifjúsági szervezetének a megalakításáról szóló tárgyalások. Arra a kérdésre, hogy töltött-e be valamilyen tisztséget a pártban vagy az ifjúsági szervezetben Ciolos csak azt válaszolta: "nem voltam párttag, tehát nyilvánvaló, hogy nem töltöttem be semmilyen tisztséget a pártban".

A Gazeta de Cluj ugyanakkor megannyi dokumentum fénymásolatát is közli, amelyek Dacian Ciolosnak a szélsőségesen nacionalista szervezetekben folytatott tevékenységét tanúsítják. Ezek között a Junimea Vatra Romaneasca szervezetben betöltött alelnöki tisztségét rögzítő bírósági irat, valamint a PUNR ifjúsági szervezetének a Ciolost elnökként feltüntető belső iratai is szerepelnek.

A lap a kommunista diktatúra politikai rendőrségével is összefüggésbe hozta Dacian Ciolost, kijelentvén, hogy a Vatra Romaneasca a Securitate 1989 utáni politikai kifejeződése volt.

Dacian Ciolos 2007 és 2008 között Románia mezőgazdasági és vidékfejlesztési minisztere volt, 2010 és 2014 között az Európai Bizottság mezőgazdasági biztosi tisztségét töltötte be, majd 2015 novembere és 2017 januárja között technokrataként Románia miniszterelnöke volt. Az általa létrehozott Románia Együtt párt támogatottságát egy december eleji közvélemény-kutatás 8,2 százalékon mérte.

MTI