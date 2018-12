Új fejezet nyílt a Volkswagen dízelbotrányában

2018. december 9. 21:06

Egy augsburgi bírósági ítélet új fejezetet nyitott a Volkswagen 2015 szeptemberében kipattant dízelbotrányában. Első fokon ugyanis úgy rendelkeztek, hogy az autógyártónak vissza kell fizetnie a felperesnek a 2012-ben vásárolt Volkswagen Golf eredeti, teljes vételárát, azaz közel 30 ezer eurót.

A német autógyártó 11 millió járművébe telepítette az adathamisító szoftverét, ebből félmilliót az Egyesült Államokban értékesítettek. Miután a tengerentúlon a levegőtisztaság-védelmi előírások szigorúbbak, ahogy az ellenőrzés is, a csalást az amerikai környezetvédelmi hatóság rövid idő alatt leleplezte.

A Volkswagen végül 15 milliárd dollár értékű megállapodást kötött az amerikai hatóságokkal, amelyben vállaltak az autók visszavásárlását, valamint azt, hogy anyagilag is támogatják a légszennyezettség elleni küzdelmet – hangzott el az M1 Summa című műsorában.

A dízel sorsa megpecsételődött

Várkonyi Gábor, autóipari szakértő szerint ezzel a dízel sorsa az amerikai piacon megpecsételődött. Az ügy érdekessége, hogy az Egyesült Államokban az autógyártó cég azzal hirdette magát, hogy megtalálta az igazán tiszta dízel kulcsát, és megpróbálta a saját dízeltechnológiáját elterjeszteni az államokban – magyarázta Várkony Gábor. Hozzátette, ez nem volt egyszerű feladat, hiszen Amerikában a személyautókban használt dízelmotor nem egy divatos dolog.

Az amerikai kártérítési megállapodással egy időben Európában is több per indult. A legnagyobb visszhangot eddig az augsburgi bíróság novemberi döntése váltotta ki. A testület álláspontja szerint a Volkswagen-konszern célja az eladások és a nyereség „bármi áron” történő növelése volt, ezért a teljes vételár visszajár a felperesnek.

Az ítélet komoly érvágás lehet az autógyártónak

A szakértő szerint, ha az ítélet jogerőre emelkedik, és precedens lesz belőle, az komoly érvágást jelenthet az autógyártó óriásnak. Várkonyi Gábor elmondta, itt nagyon sok pénzről van szó, amely hiányozni fog a kasszából, ráadásul pont akkor, amikor a legerősebb és legnehezebb időszak előtt áll az autógyártás. Megjegyezte, az elmúlt 100 év tekintetében egyszerre több mindenben kellene élen járni, befektetni és átgondolni, milyen irányt vesz a világ autógyártása.

Volkswagen gépjárműgyártás a drezdai Gläserne Manufakturban (Fotó: MTI/AP/Jens Meyer)

A statisztikákból kiderül, hogy Európa valamennyi országában csökken a dízelautók iránti kereslet. A Car Center Automotive összesítése szerint ezekből a személyautókból 2018 első felében 8,4 százalékkal kevesebbet adtak el az EU országaiban, mint az előző év hasonló időszakában. Az értékesített új kocsiknak már csak 36,8 százaléka volt dízel. Írországban több mint 10, Németországban 9,2 százalékos volt a visszaesés, Magyarországon pedig 37-ről 23,5 százalékra csökkent az eladott új dízel kocsik aránya.

Eltűnhet a gázolajos változat

Várkonyi Gábor szerint van olyan szegmens, ahol teljesen eltűnhet a gázolajjal hajtott változat. Úgy véli, nem fog kihalni a dízel még középtávon sem az európai autópiacról, főleg, ha a nagy autók tekintetében. A kisautók esetében ez már egy sokkal érdekesebb kérdés, és elmondható, hogy alsó-középkategóriáig, tehát a Golf-kategóriával bezárólag erős csökkenést lehet majd tapasztalni dízelarányban, kisautóknál gyakorlatilag ki fog halni – fűzte hozzá.

Elmondta, az évente a beszállítói hálózattal együtt 175 ezer embernek munkát adó magyar járműgyártást nem veszélyezteti a dízeltechnológia háttérbe szorulása. Az, hogy Magyarországon mennyi dízelt gyártottak és még mennyit fognak gyártani, az alapvetően egy döntési kérdés is.

Egyre több városban tilos a dízelmotor

Ha a dízelarányok erősen visszamennek, akkor például az Audi-gyár adaptálódhat benzines autók gyártására. Hozzátette, ez nem azt jelenti, hogy a dízel hiányozni fog, csak annyival kevesebbet gyártanak majd, így átalakul a gyártási kapacitás inkább a benzinmotor irányába.

A csalási botrányok mellett a dízel térvesztését okozza az is, hogy egyre több város dönt a dízelmotorral felszerelt járművek kitiltásáról. Berlin, Hamburg és Frankfurt után november végén a gelsenkircheni városi bíróság például azt mondta ki, hogy 2019 júliusától csak a legmagasabb minősítésű dízelautók használhatják a város főutcáját. Hasonlóan szigorítottak Essenben is. Ott szeptembertől már az Euro 5 minősítésű autók sem hajthatnak be a város központjába.

