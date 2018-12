A CDU új elnöke politikailag erősebb lehet Merkelnél

A Nézőpont Intézet ügyvezető igazgatója szerint a német Kereszténydemokrata Unió (CDU) új elnöke, Annegret Kramp-Karrenbauer politikailag erősebb lehet, mint Angela Merkel német kancellár. Mráz Ágoston Sámuel az M1 Ma Reggel adásában azt mondta, ehhez az kell, hogy az új elnök kilépjen Angela Merkel árnyékából, és a migráció kérdésében a társadalom álláspontját képviselje. Angela Merkel politikája népszerűtlen volt, ezért nem jó, ha azt folytatja – tette hozzá.

Kitért arra is: ha az új elnök nem tesz lépéseket a párt egyesítéséért, akkor elveszíthetik azt az elmúlt hetven évben kialakult előnyt, hogy felekezeti, földrajzi, társadalmi státuszbeli különbségeken áthidalóan, valódi néppártként össze tudtak fogni mindenkit. Szerinte ezért is fontos lenne, hogy Annegret Kramp-Karrenbauer – aki csak egy hajszállal nyerte meg a pártelnökválasztást – valahogy beépítse a pártba azt is, aki veszített. Mráz Ágoston Sámuel lát esélyt a párt egyesítésére, mert vannak olyan lépések, amelyek ebbe az irányba mutatnak.