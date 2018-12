EU-csúcs - May üdvözölte a 27-ek nyilatkozatát, de nem tartja elegendőnek

2018. december 14. 17:57

Üdvözlendő az Európai Unióban maradó tagállamok nyilatkozata, miszerint az ír-északír tartalékmegoldás használatára csak legvégső esetben kerülhet sor, azonban ez még nem lesz elég a Brexit-megállapodás londoni jóváhagyásához - mondta Theresa May brit kormányfő pénteken a brüsszeli EU-csúcson.

A miniszterelnök az ülést követően hangsúlyozta: a csütörtökön elfogadott az eddigi legvilágosabb nyilatkozat a huszonhetek részéről, amelyben leszögezték, hogy szándékukban áll gyorsan kidolgozni egy újabb egyezményt az átmeneti időszakban, hogy egyáltalán ne legyen majd szükség az ír-északír kemény határok visszaállításának megakadályozását célzó pótmegoldás aktiválására.

Kijelentette ugyanakkor, hogy a brit parlament ennél is "szilárdabb biztosítékokat" vár az EU-tól, ő maga pedig folytatja a munkát a következő napokban is ennek érdekében, ugyanis ha formális tárgyalások nem is, de további egyeztetések, tisztázások még lehetségesek.

"Kristálytiszta voltam a tartalékmegoldással kapcsolatos garanciákat illetően. Mindkét félnek érdeke a megállapodás, míg a rendezetlen Brexit senkinek nem jó" - fogalmazott.

May azon véleményének adott hangot, hogy jogilag kötelező érvényű a huszonhetek elfogadott zárónyilatkozata.

A brit kormányfő arról is beszélt, hogy a vége felé mindig egyre keményebbek az ehhez hasonló tárgyalások, ez normális.

Végül pedig újságírói kérdésre válaszolva visszautasította azokat a felszólításokat, amelyek szerint a jelenlegi helyzetben le kellene mondania a posztjáról.

Theresa May brit miniszterelnök hétfőn bejelentette, hogy elhalasztják a másnapra tervezett parlamenti szavazást a Brexit-megállapodásról, ugyanis ha megtartják, akkor azt az alsóház elutasítaná, ezért előbb tárgyalni próbál az uniós intézményekkel és a huszonhetekkel a képviselők nagy része által aggályosnak tartott elemekről.

Közös nyilatkozatukban a bennmaradó tagállamok megerősítették: nem tárgyalható újra a brit EU-tagság megszűnésének feltételrendszerét rögzítő szerződés. Azonban leszögezték, hogy a brit belpolitikai konfliktus alapját jelentő ír tartalékmegoldás mindössze biztosítékként szolgál, esetleges aktiválása esetén is csak addig lenne hatályban, amíg szigorúan szükséges.

MTI