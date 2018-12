Hollik: a bevándorláspárti brüsszeli vezetés fokozni akarja a migrációt

2018. december 15. 11:23

Az e heti brüsszeli fejlemények megerősítik, hogy Brüsszel mostani bevándorláspárti vezetése nem megállítani, hanem menedzselni, sőt inkább fokozni akarja a migrációt - jelentette ki a kormányszóvivő szombaton Budapesten, újságírók előtt.

Hollik István azt mondta, a migrációval kapcsolatban "Brüsszel e heti termése", hogy több pénzt, kötelező kvótát és vízumot akarnak a migránsoknak.

Kiderült - folytatta -, hogy a britek kilépése miatt egyébként is csökkentett EU-s költségvetésből a bevándorláspárti brüsszeliek még többet akarnak költeni a migrációra.

Az Európai Parlament (EP) belügyi, állampolgári jogi és igazságügyi szakbizottsága (LIBE) pedig már egy olyan javaslatot is kidolgozott, miszerint "megháromszoroznák a migránspárti Soros-szervezetek támogatását", mindezt úgy, hogy el akarják venni közép-európai országok, köztük Magyarország pénzét - tette hozzá a szóvivő.

Hollik István szerint az is kiderült, hogy az ellenzék hazudott, amikor azt állította, a kötelező kvóta nincs és nem is volt napirenden Brüsszelben. Ugyanis "azt láthatjuk, hogy nagyon is el akarják fogadtatni még a mostani bevándorláspárti EP-vel ezt a javaslatot" - mondta, megjegyezve, hogy Antonio Tajani EP-elnök is úgy nyilatkozott: véleménye szerint a kötelező kvótákról szóló javaslatot ismét napirendre kell venni.

A kormányszóvivő azt is felidézte, hogy kedden az EP "bevándorláspárti többsége" elfogadta a migránsvízum bevezetését.

Összegzése szerint az elmúlt pár nap történéseiből egyértelműen látható, Brüsszel mostani bevándorláspárti vezetése minden egyes napot kihasznál arra, hogy még ezen a bevándorláspárti Európai Parlamenten "átnyomja" a migrációt fokozó javaslatokat, és egyre növelje a nyomást a bevándorlásellenes országokon, így például Magyarországon.

MTI