Újra hazudott az Index, a rendőröket a tüntetők ellen hergelik

2018. december 16. 12:40

Tételesen cáfolja az Index állításait a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság. Most épp arról írtak egy cikket, hogy a vezetőik nem hagyták meg a rendőröknek a választás szabadságát, hogy szabadidőben vagy pénzben szeretnék a túlmunkát lecsúsztatni. Az oldal azt is hazudta, hogy 55 ezer túlórából csak 7 ezret hagytak pénzben kifizetni, a többit pedig szabadságként kellett kötelezően kivennie az érintetteknek. A Rendőr-főkapitányság mindkét állítást cáfolta. Az időzítés is érdekes, hiszen pont a tüntetések idején kellett kijönni ezzel a hírrel az álhírgyárnak, hogy hergeljék, dühítsék a rendőröket.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság közleményében arról ír, hogy a cikk „a felhasználható túlórakeretnek csak egyetlen szegmensét ragadja ki, pedig többletszolgálatot számos jogcímen lehetséges elrendelni, végrehajtani és elszámolni. Nem igaz az Index 2018. december 14-i cikkében megjelent azon állítás sem, hogy az elrendelt túlóráknak csak egy töredékét fizethetik ki a szabolcsi rendőröknek.”

A közlemény elmondja, hogy a választási szabadságot törvény biztosítja a rendőrök számára. A rendőrkapitányság az álhír másik állítását is számszerűen tagadja, amikor kijelenti, hogy „az elmúlt években a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányságon az összes elvégzett túlórának több mint 85 százalékát kifizették az állománynak, míg a rendőröknek kevesebb mint 15 százaléka a túlszolgálat szabadidőben történő megváltását kérte.”

A közlemény beszámol arról is, hogy idén novemberben az ORFK vizsgálatot folytatott ebben az ügyben, és megállapította, hogy a megyei Rendőr-főkapitányságon felelős gazdálkodás folyik, jogellenes korlátozás nem történt. Mindez azt jelenti, hogy a balliberális álhírgyár újra hazudott, rövid időn belül sokadszor, ráadásul tudatosan időzítették a ”cikket„, melynek célja a rendőrök tüntetők elleni hergelése volt.

A Police.hu oldal azt írja, hogy utasításaik, parancsaik dokumentált, kontrollálható formában születnek, amit elöljáróik utólag is ellenőriznek. Egy parancsnok nem teheti meg, hogy döntéseit névtelen forrásokra és hiányos információkra alapozva, felelősségre vonás nélkül hozza meg.

Az Index újságíróit munkájuk során – úgy látszik – nem kötik ilyen szabályok.

