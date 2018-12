Soros üzeneteit fogalmazhatták meg a bécsi és a római tüntetéseken

2018. december 16. 23:13

A Bécsben és Rómában szervezett tüntetéseken olyan üzeneteket fogalmaztak meg, amelyeket korábban Soros György nyíltan felvállalt – értékelt a Nézőpont Intézet elemzője az M1 vasárnapi műsorában.

Tóth Erik azt mondta: mind a római, mind a bécsi tüntetés motivációja ugyanaz volt, hogy a bevándorláskritikus politikai intézkedéseket megpróbálják delegitimálni, s elérni, hogy a kormányok bevándorláspárti szakpolitikai döntéseket hozzanak.

Vannak olyan politikai szereplők, ngo-k, amelyek egyértelműen már korábban azt fogalmazták meg, hogy a bevándorlást meg kell szervezni, segíteni kell a külföldről érkező embertömegek bevándorlását Európába. Az a Soros György, illetve alapítványa a Nyílt társadalom alapítvány által képviselt politikai idea, amely szerint az illegális bevándorlás az európai kontinens problémáit megoldaná, most is népszerű ezekben a körökben.

Kitért arra is, hogy Olaszországban most fogadták el a menekültügyi eljárásrendszer szigorítását, amely megakadályozza például, hogy azok az emberek, akik biztonságos országból érkeznek, menekültügyi eljárást kezdeményezzenek. Az olasz kormányzat ezen felül is több olyan intézkedést hozott, amely nem szervezte, hanem megállította az illegális bevándorlást.

Kormányellenes tüntetés Bécsben 2018. december 15-én (Fotó: MTI/EPA/Michael Gruber)

Tóth Erik megjegyezte továbbá, hogy Soros György rendkívül jó kapcsolatot ápol, például Jean-Claude Junckerrel, s azt is el tudta érni, hogy az Európai Parlamentben újból elfogadják a humanitárius vízumot. Az látható, hogy ha nemzeti szinten nem is, az Európai Unióban képesek negatív hatást elérni – vélekedett az elemző, aki szerint az a liberális, baloldali politikai többség, ami az EP-ben van, korábban is bevándorláspárti eszközrendszereket próbálta megvalósítani.

