Lövétei: ki lehet rakni akár egy parlamenti képviselőt is

2018. december 17. 17:20

Nem tehet meg mindent egy politikus az országgyűlési képviselői jogállására hivatkozva. Lövétei István alkotmányjogász az InfoRádiónak azt mondta: a rendőrség vagy egy biztonsági szolgálat akár fizikai erővel is felléphet, csak eljárás nem indulhat a képviselő ellen azonnal. Országgyűlési képviselő általában állami intézmények területére bemehet, kivéve, ha az valamilyen kivételes ok miatt el van előle zárva - fogalmazott az InfoRádiónak Lövétei István alkotmányjogász arról, hogy vasárnap este több ellenzéki parlamenti képviselő is bement az MTVA budai székházába, és az egész éjszakát ott töltötte arra a lehetőségre várva, hogy beolvashassa ötpontos követelését a televízióban.

Ezt követően hétfő reggel Hadházy Ákos és Szél Bernadett független képviselőket kitessékelték a székházból. Lövétei arra is reagált, hogy egyes képviselők hétfő délelőtt a kerítésen átmászva próbáltak bejutni a székházba: szerinte ez tilos."Minden kordonnak van egy nyitó-záró része, és ha ott megjelenik valaki, és a kordont állító hatósággal egyeztet, kiderül, hogy bemehet vagy nem mehet be." Az alkotmányjogász emlékeztetett arra is, hogy nem mindig veszik figyelembe az ilyen tiltásokat, például Orbán Viktor is mászott át kordonon korábban.

Ha a kordont őrző szervezet nem engedi be a képviselőt - folytatta Lövétei István -, akkor olyan okra kell, hogy hivatkozzon a kordont lezáró vezető, hogy valamilyen különleges veszélyhelyzet áll fenn, ami a képviselőnek is akadályt jelent. "Ilyen lehetséges, tehát az nem igaz, hogy bárhová bármikor bemehet a képviselő" - tette hozzá. Ha egy országgyűlési képviselő nem veszi figyelembe a rá vonatkozó szabályokat, Lövétei szerint akár fizikai erővel is fel lehet lépni vele szemben, ugyanolyan módon kezelheti őt a rendőrség vagy a biztonsági szolgálat, mint bármely más állampolgárt.

"A különbség az, hogy míg egy normál állampolgárt nem véd mentelmi jog, a képviselőt igen, tehát utóbbi hosszabb procedúra után számíthat büntetésre, nem állhat elő a rendőr azzal, hogy megállapítja a szabálysértést, és büntetést fizettet." Az MTVA egyébként feljelenti a székházába bejutott képviselőket.

Infostart