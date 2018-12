Iohannis a kormányülések napirendjéről kért előzetes tájékoztatást

2018. december 17. 17:43

Klaus Iohannis jobboldali román államfő levélben szólította fel hétfőn Viorica Dancila szociáldemokrata miniszterelnököt arra, hogy tájékoztassa őt valamennyi kormányülés napirendjéről.

Iohannis arra az alkotmányos előírásra hivatkozott, amely szerint az államfő részt vehet azokon a kormányüléseken, amelyeken Románia külpolitikai, védelmi vagy közbiztonsági politikáját érintő témák szerepelnek napirenden.

Az elnöki felszólítást a román média a kormány vezető erejét képező Szociáldemokrata Párt (PSD) előző esti országos tanácsán elhangzott szándéknyilatkozatokkal hozta összefüggésbe, amelyekből arra lehet következtetni, hogy a PSD egy közkegyelmi sürgősségi kormányrendelet elfogadását tervezi.

Tavaly januárban Klaus Iohannis már részt vett egy kormányülésen, megakadályozandó, hogy a Sorin Grindeanu vezette szociálliberális kormány sürgősségi rendelettel módosítsa a büntetőjogot, vagy közkegyelmet hirdessen. Két héttel később azonban egy éjszakába nyúló kormányülés nem nyilvános napirendjére mégis felkerült a büntető törvénykönyv módosítása. A PSD eljárása több százezres ellenzéki tüntetéseket váltott ki, és a rendelet visszavonására késztette Grindeanut.

Az akkori precedensre hivatkozva a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) most is arra kérte az államfőt, hogy vegyen részt minden kormányülésen, mert a kormány - amely az ellenzéki párt szerint a korrupcióváddal másodszor is bíróság elé állított Liviu Dragnea PSD-elnök "ügyvédi irodájaként" működik - ismét közkegyelmi rendelettel próbálja megmenteni a korrupt politikusait a börtöntől.

A PSD országos tanácsa előtt mondott beszédében Liviu Dragnea pártelnök elmondta: Romániában szitokszóvá vált a "közkegyelem" kifejezés, de szerinte a PSD-nek "kötelessége" valamilyen módon jóvátenni az ártatlan embereket érintő ügyészségi visszaéléseket, és előbb-utóbb rá kell szánnia magát erre a lépésre. A román ellenzéki média tudni véli, hogy legkésőbb január közepéig a kormány sürgősségi rendeletet készül elfogadni az amnesztiáról, amely minden tíz évnél kisebb szabadságvesztéssel sújtott elítélt - köztük a korrupcióért felfüggesztett börtönbüntetésre ítélt PSD-elnök - büntetését eltörölné.

MTI