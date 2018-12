Kiszelly Zoltán: "külföldi provokátorok" is megjelentek a tüntetéseken

2018. december 19. 23:39

Kiszelly Zoltán politológus szerint a múlt szerda óta tartó tüntetéseken a korábbiakhoz képest új elem, hogy "külföldi provokátorok" is megjelentek, és felhívta a figyelmet arra is, hogy politikusok - mint a Momentum elnöke, aki füstgyertyát dobott a rendőrök felé - is elfogadják vagy tolerálják az erőszakot.

Kiszelly Zoltánt szerdán az M1 aktuális csatornán arról kérdezték, hogy a Századvég legfrissebb közvélemény-kutatása szerint "a magyarok döntő többsége kiáll az alkotmányos rend mellett és elutasítja, hogy a tiltakozók erőszakos utcai demonstrációkkal vonják kétségbe a kormány legitimitását".

Azt mondta: 2006-ban az akkori tüntetéseken a Rendészeti Biztonsági Szolgálat (Rebisz) erőszakkal lépett fel a tüntetőkkel szemben, azonosító nélküli rendőrök úgynevezett viperát, teleszkópos acélbotot használtak, míg 2010 után a rendőrség békésen oszlatta fel azokat a tüntetéseket, amelyek túlléptek a megengedett a határokon.

Kiszelly Zoltán úgy vélekedett: illogikus az ellenzék kialakuló összefogása, mert a jövő évi európai parlamenti választás egyfordulós, listás, arányos, ezért az lenne az érdekük, hogy megkülönböztethetőek legyenek a pártok. Hozzáfűzte: ha a "sminkszoba-koalíció" tartós lesz, akkor közös listán indulnak, tehát az LMP-s és jobbikos jelöltek DK-sokkal együtt szerepelnek majd.

