Megkezdődött az amerikai katonák kivonása Szíriából

2018. december 19. 23:58

A Fehér Ház szerdán bejelentette, hogy új szakaszába lép az Iszlám Állam terrorista szervezet elleni küzdelem, és ezzel párhuzamosan megkezdődött az amerikai katonák kivonása Szíriából.

Az Iszlám Állam dzsihadista szervezet „territoriális kalifátusát” legyőzték, ezek a diadalok Szíriában azonban nem jelentik az Egyesült Államok vezette terrorellenes globális koalíció vagy az általa folytatott kampány végét. Az Iszlám Állam elleni küzdelem új szakaszba lép – fogalmazott közleményében az amerikai elnöki hivatal szóvivője magyarázatul arra, hogy megkezdődött az amerikai erők kivonása a polgárháború sújtotta közel-keleti országból.

Sarah Sanders hangsúlyozta: az Egyesült Államok és szövetségesei továbbra is készen állnak minden szinten cselekedni, hogy megvédjék az amerikai érdekeket, és folytatják együttműködésüket, hogy megakadályozzák az iszlamista terroristák térnyerését, finanszírozását, támogatását, és beszivárgását határainkon át. Az amerikai védelmi minisztérium ezt követően közölte, hogy megkezdődött a katonák kivonásának folyamata.

A Reuters hírügynökségnek egy névtelenül nyilatkozó amerikai tisztségviselő elmondta: 24 órán belül kivonják az összes amerikai külügyi dolgozót Szíriából. A tisztviselő tudatta azt is, hogy az amerikai katonák csak azután térnek haza a közel-keleti országból, hogy végrehajtották a dzsihadisták elleni végső hadműveletüket. Ennek fényében az amerikai csapatkivonás 60 és 100 nap közötti időszakot fog igénybe venni.

Reuters: Washington a teljes csapatkivonást fontolgatja

Donald Trump a Twitter közösségi portálon szerdán Twitter üzeneteben reagált arra, hogy egybehangzó sajtóértesülések szerint az Egyesült Államok a Szíriában állomásozó csapatai kivonására készül.

Az amerikai elnök hozzátette, hogy a dzsihadista szervezet elleni küzdelem volt az egyetlen oka az amerikai csapatok jelenlétének Szíriában az ő elnöksége idején.

Röviddel a Twitter-üzenet előtt többek között a CNN hírcsatorna, a The Wall Street Journal című lap és a Reuters hírügynökség is adott hírt, hogy az Egyesült Államok a Szíriában állomásozó mintegy kétezer amerikai katona gyors kivonására készül.

A CNN amerikai hírtelevízió a Pentagonból származó forrásokra hivatkozva úgy tudja, Trump már döntést is hozott erről, és ennek megfelelő utasítást adott a védelmi minisztériumnak. A The Wall Street Journal című amerikai lap szerint az Egyesült Államok már tájékoztatta a csapatkivonásról a közel-keleti szövetségeseit.

A Reuters nemzetközi hírügynökség egy névtelenséget kérő tisztségviselőre hivatkozva szintén azt közölte: Washington a teljes csapatkivonást fontolgatja, miközben a végéhez közeledik az Iszlám Állam terrorszervezet által meghódított területek felszabadítása.

A Reuters elemzése szerint amennyiben valóban megszületik ez a döntés, az véget vethet az amerikai erők hosszú távú szíriai jelenlétével kapcsolatos találgatásoknak. James Mattis védelmi miniszter és más magas rangú amerikai tisztségviselők a múltban ugyanis amellett kardoskodtak, hogy az amerikai csapatokra szükség van, hogy az iszlamista szervezet ne erősödhessen meg ismét a közel-keleti országban.

Trump már egyeztetett Erdogannal a szíriai koordinációról

Trump a múlt héten telefonon egyeztetett Recep Tayyip Erdogan török elnökkel a hatékonyabb szíriai koordinációról. A török vezetés különösen nehezményezi, hogy az Egyesült Államok az Iszlám Állam maradék állásainak felszámolására hivatkozva továbbra is fegyverekkel látja el és kiképzi a Népvédelmi Egységek (YPG) nevű szíriai kurd milíciát. Ankara a Délkelet-Törökországban fegyveres felkelést folytató Kurdisztáni Munkáspárttal (PKK) szövetséges terrorszervezetnek és biztonsági fenyegetésnek tartja az YPG-t.

Hivatalos források szerint jelenleg több mint kétezer amerikai katona tartózkodik Szíriában, hogy segítse a lázadókat az Iszlám Állam legyőzésében. Elsődleges feladatuk a a helyi erők kiképzése volt a terroristák elleni küzdelemben. Az Iszlám Állammal szembeni koalíció szerdai tájékoztatása szerint a múlt héten 208 légitámadást hajtottak végre a terrorista szervezet állásai ellen.

Moszkva: az amerikai csapatkivonás segíti a politikai rendezést

Az amerikai csapatkivonás Szíriából jó lehetőséget teremt a politikai rendezésre az arab országban – közölte Marija Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője.

Zaharova a Pervij Kanal orosz állami tévécsatorna Nagy Játék című műsorában kijelentette: az igazán nagy történet, amelyik kialakulhat ebből a döntésből, az az igazi, valós esély a politikai rendezésre. Mint mondta, az amerikai csapatkivonásról szóló döntés reményt ad a szíriai et-Tanf térségében a helyzet javulására is. Et-Tanfban van az Egyesült Államok vezette nemzetközi koalíció egyik bázisa.

Felcsillan a remény, hogy erre a Szíria térképén lévő helyszínre is elérkezik a béke, mint ahogy Aleppóba és a többi szíriai városba és településre is elérkezett. Amíg ott voltak az amerikaiak, erre nem volt remény – fogalmazott Zaharova. A külügyi szóvivő hozzátette: a szíriai alkotmányozó bizottság megteremtésének most már jó kilátásai vannak.

Zaharova emlékeztetett: az előző nap az asztanai hármak (Moszkva, Ankara, Teherán) külügyminiszterei közös nyilatkozatot fogadtak el, miszerint erőfeszítéseket tesznek annak érdekében, hogy a szíriai alkotmányozó bizottság már 2019 elején megkezdhesse munkáját, és átadtak a világszervezetnek egy névsort is a testület lehetséges tagjaival. Annak tükrében, amit most hallani a Fehér Házból, ennek a kezdeményezésnek, amelyet most az ENSZ-nek meg kell valósítania, nem rossz kilátásai támadtak – tette hozzá.

Zaharova kijelentette: az Egyesült Államok kezdi megérteni, hogy az asztanai hármas munkájával szembeszegülve, saját maga ellen dolgozik. Mint mondta, Washington azzal próbálkozott, hogy az asztanai formátumban végzett munkát teljesen hiteltelenné tegye és eredménytelenségét bizonygassa.

„De a tény az tény marad, gigászi munkát végeztünk, és a világ ennek szemtanúja lehetett tegnap. Ezért az asztanai hármas munkájával szembe szállni, annyit jelent, mint saját magunk ellen dolgozni, és az Egyesült Államok kezdi ezt megérteni” – hangoztatta Zaharova.

A szíriai alkotmányozó bizottságnak kulcsszerepet szánnak egy új alkotmány kidolgozásában, a következő választások megtartásában és a polgárháború lezárásában.

hirado.hu - MTI