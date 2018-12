Szijjártó: Európa elárulása a migrációs csomag

2018. december 20. 00:13

Magyarország nemmel szavazott a globális migrációs csomagra, mert annak legtöbb célkitűzése ellentétes a nemzeti érdekeivel - jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán New Yorkban, az ENSZ-közgyűlés plenáris ülésén, amelynek témája a világszervezet globális migrációs csomagjának elfogadása volt.

A magyar miniszter még a szavazás előtt, közvetlenül az ülést elnöklő María Fernanda Espinosa megnyitó szavai után, a tagországok képviselői közül elsőként kapott lehetőséget arra, hogy ismertesse országa álláspontját.

Felszólalásában Szijjártó Péter megerősítette a kormánynak azt az álláspontját, hogy az ENSZ súlyos hibát követ el a dokumentum elfogadásával, mert az nem kiegyensúlyozott, elfogult és szélsőségesen migránspárti. Akik a csomag mellett voksolnak, új tömeges migrációs hullámok elindulásához járulnak hozzá – vélte –, ezek a hullámok pedig óriási kockázatokat hordoznak magukban az egész bolygóra nézve.

A paktum alapvető emberi jogként tünteti fel a migrációt

A külügyminiszter kifogásolta, hogy a paktum alapvető emberi jogként tünteti fel a migrációt. A globális csomag továbbá lényegében elfogadja, hogy a bevándorlók a határokat megsértve keresnek új hazát maguknak, és ezzel gyakorlatilag bátorítja a folyamatot, sőt ennek támogatására szólítja a tagországokat – mutatott rá.

Szijjártó Péter azt mondta, hogy miközben a csomag az emberiség számára kedvezőként tünteti fel a migráció hatásait, valójában veszélyes folyamatról szó, amely destabilizálja mind a kiinduló, mind a tranzitországokat, a célországokban pedig párhuzamos társadalmakat hozhat létre, és óriási biztonság kockázatokkal jár.

A miniszter kifogásolta azt is, hogy a dokumentum nem szól a lehetséges célországokban élők jogairól, arról, hogy ezek az emberek békében, biztonságban élhessenek. A csomag szerint ráadásul el kell fogadni, hogy a migráció szempontjából minden ország kiinduló, tranzit- vagy célországnak tekinthető; Magyarország egyik sem kíván lenni – szögezte le Szijjártó Péter.

A csomag célkitűzései ellentétesek Magyarország biztonsági érdekeivel

Megismételte, hogy a csomag több célkitűzése ellentétes Magyarország biztonsági érdekeivel. Leszögezte, hogy Magyarország az egyes államok legfontosabb szuverén döntései közé tartozónak tekinti, hogyan védi meg a határait, illetve kit enged be a területére. Elveti a kormány a migrációs csomagnak azt a javaslatát is, hogy a határvédelem kérdését emberi jogi alapon közelítsék meg. A határok védelme ugyanis nemzetbiztonsági ügy, és minden országnak kötelessége is, a határsértőket pedig szigorúan meg kell büntetni.

Szijjártó Péter kifejtette: Magyarország egyáltalán nem ért egyet azzal sem, hogy a bevándorlás kedvező a munkaerőpiac és a demográfiai kihívások szempontjából, sem a gazdaság-, sem a családpolitika nem engedhet teret annak, hogy nyomást gyakoroljanak független országokra. A magyar kormány nem hiszi azt sem, hogy az ország másoknál kevésbé lesz értékes, ha társadalma nem válik multikulturálissá – szögezte le.

Kitért Szijjártó Péter arra, hogy az Európai Unió – ENSZ-hez hasonló megközelítésen alapuló – migrációs politikája is megbukott, jóformán meghívással ért fel több százezer illegális bevándorló számára, aki ellenőrzés nélkül eljutott Európába. Ez a párhuzamos társadalmak megjelenésén túl a terrorfenyegetés növekedését hozta magával, hiszen az elmúlt években 30 merényletet követtek el migráns hátterű támadók, és ezeknek 300-nál több halálos áldozatuk volt – fejtette ki Szijjártó Péter, hozzátéve, hogy most az ENSZ is ugyanezt a hibát készül elkövetni.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (b) és Vlagyimir Ivanovics Voronkov, az ENSZ terrorizmus elleni harcért felelős főtitkárhelyettese az ENSZ székházában New Yorkban(Fotó: MTI/KKM/Mitko Sztojcsev)

Háromszor is felhatalmazást kapott a magyar kormány

Magyarország – amelynek kormánya a miniszter közlése szerint háromszor is felhatalmazást kapott erre a lakosságtól – azért is nemmel szavaz, mert nem akarja, hogy megismétlődjenek a 2015-ös események, amikor 400 ezer illegális bevándorló sértett határt, vándorolt át az országon, miközben rendőröket támadtak meg, és nem mutattak semmilyen tiszteletet a helyi szabályok és kultúra iránt.

Ezért a magyar álláspont a határok szigorú védelmén, az illegális bevándorlás elutasításán nyugszik, a társadalmi kihívásokat pedig a kormány a bevándorlás helyett az oktatási rendszer korszerűsítésével és a családok segítésével próbálja megoldani, és Magyarországot megtartani a magyaroknak.

A nemzetközi közösségnek a migráció bátorítása helyett annak megállításán kell dolgoznia, nem szabad támogatnia az embercsempészek üzleti modelljét, a segítséget pedig oda kell vinni, ahol szükség van rá: azon kell dolgozni, hogy a migránsok otthon vagy hazájukhoz minél közelebb tudjanak maradni – szögezte le Szijjártó Péter.



Inkább afrikai-ázsiai-latin-amerikai megállapodás született az ENSZ-ben, mint globális

Abból a szempontból nem történt meglepetés az ENSZ globális migrációs csomagjáról szerdán New Yorkban, a világszervezet közgyűlésének plenáris ülésén megtartott szavazáson, hogy az afrikai, az ázsiai, a latin-amerikai országok és a kis szigetországok támogatták a csomag elfogadását, nyilvánvalóan azért, mert az megfelel az érdekeiknek – jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a voksolás után a közmédiának a helyszínen nyilatkozva.

Hangoztatta, hogy az elmúlt évben “az előkészítő találkozókra egyetlen európai politikus sem ment el, Európa érdekeit alig képviselték. Ezért inkább afrikai-ázsiai-latin-amerikai megállapodás született, semmint globális, mint azt a neve mutatná –fogalmazott.

Kiemelte, hogy a huszonnyolc európai uniós tagországból kilenc nem szavazta meg a csomagot. Felhívta a figyelmet arra, hogy míg a folyamat elején az európai liberális főáramlathoz tartozó bürokraták és politikusok azt mondták, hogy Magyarország megint különcködik, most már az EU-tagállamok egyharmada nem értett egyet a dokumentummal. Világosan látszik az is, hogy a megállapodás ellen szavazók olyan országok, amelyek jelenlegi vezetői a saját polgáraik biztonságát helyezik előtérbe – vélte Szijjártó Péter.

Akik viszont megszavazták a csomagot, vállalniuk kell azt a felelősséget, hogy újabb migrációs hullámok elindításához járulnak hozzá – tette hozzá. Hangoztatta azt is, hogy mivel a tagországok mintegy egyötöde 0 41 ország 0 nem szavazta meg a paktumot, ezentúl nem lehet rá úgy hivatkozni, mintha az a tagországok egyöntetű akaratát tükrözné.

Üzleti tárgyalásokat is folytatott a miniszter

Kérdésre válaszolva Szijjártó Péter beszámolt arról, hogy New Yorkban szerdán üzleti tárgyalásokat is folytatott. Emlékeztetett arra, hogy Magyarországon 1700 amerikai vállalat több mint 100 ezer embernek ad munkát, Németország után az Egyesült Államok már a második legjelentősebb befektető, és az onnan érkező beruházások lendülete kitart.

Elmondta, hogy a mostani tárgyalásokon egy nagyon komoly informatikai szolgáltatásokat fejlesztő és szolgáltató amerikai vállalattal sikerült megállapodni arról, hogy Budapesten és Szegeden informatikai fejlesztő bázisokat hoznak létre. Több mint száz új munkahelyet fognak létrehozni tízmillió eurót meghaladó beruházás keretében. A miniszter a cég nevét nem közölte.

Az amerikai vállalatok nagymértékben hozzájárulnak ahhoz, hogy a magyar gazdaság dimenzióváltása sikeres legyen, és Magyarország ne kizárólag termelési helyszínként, hanem kutatás-fejlesztési helyszínként, magas hozzáadott értékű beruházások vonzó és népszerű célpontjaként is szerepeljen a beruházó vállalatok térképén – fogalmazott a külgazdasági és külügyminiszter.

