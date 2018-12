Drónok miatt továbbra is zárva a londoni Gatwick repülőtér

2018. december 20. 22:28

Drónok észlelése miatt egész nap nem működött csütörtökön a Gatwick repülőtér, London második legnagyobb forgalmú repülőtere, és várhatóan péntekig nem is indul meg a forgalom. A csütörtökön esedékes mindkét budapesti járatpárt is törölni kellett a zárlat miatt. A rendőrség közlése szerint a történteknek nincs közük a terrorizmushoz, de a drónok és üzemeltetőik felkutatásába csütörtök este a brit hadsereg is bekapcsolódott.

A Londontól délre fekvő hatalmas légikikötőben először csütörtökre virradó éjjel állították le a forgalmat, miután a repülőtér közvetlen környékén és légterében is több drónt észleltek. A brit polgári repülésügyi törvények közforgalmú repülőterek egy kilométeres körzetében tiltják drónok reptetését.

A forgalom később megindult, de csütörtökön kora reggel ismét drónokat láttak Gatwick légterében, éppen a pálya feletti bevezető légifolyosón, és a repülőteret újból lezárták.

Gatwick azóta folyamatosan zárva van, a forgalom csütörtök este is szünetelt, és az európai repülésirányítási szolgálat tájékoztatása szerint legalább péntek reggelig nem is várható újraindulása.

Csütörtökön 760 járat és 110 ezer utas fordult volna meg a légikikötőben.

A csütörtöki menetrend alapján Gatwick és Budapest között az easyJet brit légitársaság közlekedtetett volna két járatpárt, egyet kora délután, egyet kora este, de mindkettőt törölték.

Az easyJet, amely Gatwick legnagyobb egyedi használója, csütörtökre összes egyéb járatát is törölte.

A repülőtéri hatóságok felhívásban kérték az utasokat, hogy a következő napokban is ellenőrizzék, indul-e járatuk, mielőtt elindulnak a repülőtérre.

A Gatwick felé már úton lévő járatokat széles földrajzi körben irányították át más repülőterekre: sok gép szállt le a közeli Heathrow-n - a legnagyobb forgalmú londoni repülőtéren -, illetve a Londontól északra fekvő Lutonon, de átirányítottak érkező gépeket a több száz kilométerre fekvő Manchesterbe, Liverpoolba, Birminghambe, Cardiffba, Glasgowba, sőt Párizsba és Amszterdamba is.

Chris Grayling brit közlekedési miniszter csütörtök este bejelentette, hogy ideiglenes jelleggel elrendelte a többi brit repülőtéren érvényben lévő éjszakai repülési korlátozások feloldását, annak érdekében, hogy a gatwicki zárlat által érintett utasok közül minél többen más légikikötőkből el tudjanak utazni.

Grayling szerint a Gatwick leállítását okozó drónok mérete alapján arra lehet következtetni, hogy "kereskedelmi hasznosítású" célokra forgalmazott szerkezetekről lehet szó. A közlekedési miniszter nem részletezte, hogy pontosan milyen típusú drónokat használtak az egyelőre ismeretlen üzemeltetők, de kijelentette: a cél egyértelműen Gatwick forgalmának megbénítása volt.

A területileg illetékes Sussex megyei rendőrség tájékoztatása szerint nem terrorizmushoz köthető cselekmény történt. A rendőrségi közlemény is hangsúlyozza ugyanakkor, hogy az üzemeltetők "ipari célokra" kifejlesztett drónokat használtak, szándékosan törekedve Gatwick forgalmának megbénítására.

A Nagy-Britanniában hivatalosan forgalmazott nagyobb hatótávolságú drónokat kötelezően olyan GPS-navigációs eszközökkel szerelik fel, amelyek észlelik, ha az üzemeltető a repülőterek közelében akarja használni a szerkezetet, és ebben az esetben nem teszik lehetővé a drón reptetését. Szakértők szerint ez arra utal, hogy a Gatwicken használt drónokat a működtetők átalakították.

A rendőrség csütörtökön a brit fegyveres erők segítségét kérte. Gavin Williamson védelmi miniszter csütörtök esti nyilatkozatában részletek nélkül közölte, hogy a hadseregnek "egyedülálló kapacitások egész sora" áll rendelkezésére, amelyeket általában nem szokott bevetni, de ezúttal kész a segítségnyújtásra annak érdekében, hogy Gatwicken mihamarabb megindulhasson a forgalom.

Chris Woodroofe, a repülőtér üzemeltetési vezérigazgatója a BBC televíziónak elmondta: csütörtökön több drónt is láttak Gatwick légterében, de a rendőrség nem akarta lelőni a távirányítású repülő szerkezeteket, az esetleges eltévedt lövedékek okozta kockázatok miatt.

Gatwick repülőterén - amely a világ legforgalmasabb egypályás nemzetközi légikikötője - tavaly 45,6 millió utas fordult meg.

A jelenlegi lezárás a karácsony előtti legforgalmasabb időszak kezdetén érinti az utazókat. A foglalásokra alapozott becslések alapján a karácsonyi és újévi időszakban összesen 2,9 milliós utasforgalom várható. Pénteken 126 ezer utas fordulna meg Gatwicken; a legnagyobb, több mint 140 ezres érkező és induló forgalom vasárnap valószínű.

MTI