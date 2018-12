Folytatja a párbeszédet a spanyol kormányfő és a katalán elnök

2018. december 20. 23:59

A tényleges párbeszéd folytatásáról egyezett meg Pedro Sánchez spanyol kormányfő és Quim Torra katalán elnök csütörtök esti barcelonai találkozóján.

A megbeszélést követően Elsa Artadi katalán kormányszóvivő ismertette a két kormány közös nyilatkozatát, amelyben elismerték a Katalónia jövőjéről szóló konfliktus fennállását, és azt, hogy jelentős a véleménykülönbség van közöttük a megoldást illetően. Egyetértenek abban, hogy a folytatni kell a párbeszéd megerősítését a társadalmi igények megértése érdekében, és azért is, hogy azokra olyan demokratikus politikai válasz születhessen, amely széles támogatással bír.

Elsa Artadi elmondta: a két politikai vezető januárban ismét tárgyalóasztalhoz ül, de azt még nem tudni, hogy hol.

Meritxell Batet, a spanyol területi politikáért felelős miniszter felidézte: a két kormányfő legutóbb júliusban találkozott egymással Madridban, ahol megállapodtak a kétoldalú kormányközi bizottságok működésének visszaállításában, amelyek 2011 óta nem üléseztek. Ennek eredményeként az elmúlt fél évben 25 miniszteri szintű tanácskozást tartottak gazdasági, pénzügyi, infrastrukturális és biztonsági témákban. Mindez a normális intézményi együttműködés visszaállítását jelenti - jegyezte meg.

A csütörtöki találkozónak helyt adó Pedralbes palota előtt tüntetők gyűltek össze, tiltakozásul a spanyol kormány barcelonai jelenléte ellen, ezért az épületet rendőri kordonnal vették körbe. Az eseményt szervező radikális csoportok, a Köztársaság Védelmi Bizottságok (CDR) és az Arran nevű ifjúsági politikai szervezet több más helyszínre is mozgósított tiltakozókat.

Tiltakoztak azon szálloda előtt is, ahol a spanyol kormányfő és a katalán elnök is közösen költötte el vacsoráját a legnagyobb katalán munkaadói szervezet meghívásának eleget téve. A transzparensekkel és katalán függetlenségi zászlókkal felvonult tüntetők a "szabadság", "függetlenség" szavakat skandálták, és rövid időre lezárták a hotel előtti sugárutat is.

Pénteken reggel egész Barcelonában készültségbe helyezik a rendőrséget, mert a spanyol kormány kihelyezett ülést tart a városban, és több tüntetést is bejelentettek. A kormányülés helyszíne köré kora reggel két biztonsági gyűrűt vonnak a hatóságok. A környező utcákat lezárják, a forgalmat elterelik.

A biztonságra megközelítőleg 1500 rendfenntartó vigyáz majd, a katalán és spanyol rendőrség, a csendőrség és a városi rendőrség egységei közösen - tájékoztatott a katalán kormány.

A CDR egyebek mellett "eltemetjük a rezsimet" felhívással hirdetett csoportosulásokat, nemcsak Barcelonában. Az internetes közösségi oldalakon mozgósítva azt is írták, hogy inspirálódnak a francia sárgamellényesek akcióiból. A független katalán köztársaság azonnali megteremtését követelő csoport idén márciusban tűnt fel, miután lázadás és közpénz hűtlen kezelése miatt a legfelsőbb bíróság vádat emelt 25 katalán függetlenségi vezető ellen. Akcióikkal azóta több alkalommal is közutak forgalmát blokkolták élőlánccal, barikádokkal, meggyújtott autógumikkal. A CDR elégedetlen a függetlenségi katalán kormánnyal is, Quim Torra elnök lemondását követelte.

