Szijjártó higgadtan kiosztotta a CNN-t

2018. december 21. 00:56

A miniszter a túlóratörvénnyel kapcsolatban elmondta a televíziós csatorna Quest Means Business nevű műsorában, hogy továbbra is a munkavállaló saját, egyéni döntése az, hogy szeretne-e száz órával többet dolgozni vagy sem – fizetésért.

A magyar politikus cáfolta a riporter azon állítását, hogy miszerint„a legutóbbi választásokat elnézve Magyarország kezd olyanná válni, mint a Szovjetunió„. Szijjártó elmondta, hogy a legutóbbi választáson 70 százalékos (rekord) részvételi arány mellett kerültek újból kormányra, a Fidesz-KDNP mintegy 350 000-rel több voksot szerzett, mint a többi parlamenti ellenzéki párt együttesen – írta aMandiner.hu szemléjében.

Tagadta azt, hogy a magyar választók nem lennének tudatában a döntésüknek, hiszen már nyolc éve kormányoznak – az emberek ismerik a munkájukat – és emlékeztette: negyven évet küzdött a magyar nép, hogy a szovjet megszállástól megszabaduljon.

A miniszter a túlóratörvénnyel kapcsolatban elmondta, hogy továbbra is a munkavállaló saját, egyéni döntése az, hogy szeretne-e száz órával többet dolgozni vagy sem – fizetésért. Hozzátette, hogy a CNN nem a tényeket írta le a hírekbe és a riporter sem valós információk szerint teszi fel a kérdéseket. A tárcavezető továbbá kiemelte, hogy Szlovákiában szintén 400 túlórát tesz lehetővé a munkavállaló számára a törvény, Csehországban 416-ot.

A riporter Szijjártó tisztázó válaszaira megenyhülni látszott és elmondta, hogy valóban biztatók a magyar munkaerőpiacra vonatkozó adatok, szinte teljes a foglalkoztatottság – de még jobb lenne a helyzet, ha az ország nyitottabb lenne és migrációval enyhítené a munkaerőhiányt. A külügyminiszter elmagyarázta, hogy egyrészt családpolitika, másrészt az oktatás modernizálásával akarják csillapítani ezt a problémát – olvasható a Mandiner.hu cikkében.

Az oktatás szó hallatán a riporter a CEU-ügyre is kitért, és elmondta, hogy nem tud olyan országról, ahol ehhez fogható eset megtörtént. A magyar külügyminiszter itt is cáfolta azt, hogy elüldözték volna az egyetemet – több képzése is Budapesten maradt, illetve a törvényi előírásoknak csak részben tudott megfelelni.

A műsorvezető zárókérdésként felvetette, hogy miképpen lehetséges, hogy a magyar kormánynak állítólag mindig igaza van, miközben az EU, a tüntetők és az egyetem is azt mondja, hogy valami nagyon nincs rendben. Szijjártó erre azt mondta: „Mi szembemegyünk a liberális mainstreammel, nem tagadjuk. Emiatt rengeteg vádaskodásnak és fake newsnak vagyunk kitéve”. És hozzátette, hogy a magyar emberek véleménye érdekli csak őket – számolt be a Mandiner.hu

Ateljes cikk a Mandiner.hu portálon olvasható el.

