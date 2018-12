Ügyvivő kormányfőnek kérte fel a belga király az eddigi miniszterelnököt

2018. december 21. 17:57

Elfogadta Fülöp belga király Charles Michel miniszterelnök lemondását, felkérte azonban, hogy vállalja el az ügyvivő kormány vezetését a 2019-es választásokig – áll a belga királyi palota által pénteken kiadott közleményben.

Az ügyvivő kormányzat hatásköre korlátozott, és csak sürgős ügyekben hozhat döntéseket. Ez lehetetlenné teszi egyebek mellett azt, hogy a munkanélküli segélyről szóló törvényjavaslat, illetve egy 2019-es költségvetési tervezet ügyében határozzanak. Ugyancsak késedelmet szenved néhány korábban tervezett, a nyugdíjakat és a munkaerőpiacot érintő reform.

Az ING Bank közgazdász elemzői szerint a lépéstől nem várhatóak fontos rövidtávú következmények, viszont kockázatai lehetnek egy esetleges gazdasági megrázkódtatás esetén, amely például egy rendezetlen Brexit során kialakulhat.

„Egyelőre nem tudjuk, hogy a következő kormány foglalkozik-e majd ezekkel az ügyekkel. Elképzelhető, hogy a jövő évi választások eredményei nem kedveznek majd egy erős, reformbarát kormány létrejöttének” – mondta ezzel kapcsolatban Peter Vanden Houte, az ING vezető közgazdásza szerdán.

Charles Michel kedden jelentette be a lemondását, miután a kormánya kisebbségbe szorult amiatt, hogy az Új Flamand Szövetség (N-VA) nevű flamand nacionalista párt kilépett a koalícióból az ENSZ migrációs csomagja feletti vita miatt. A kormányfő akkor nyilvánvalóvá tette, a flamand párt tiltakozása ellenére is alá fogja írni az ENSZ migrációs csomagját. Erről parlamenti szavazást is tartottak, amelyen a képviselők nagy többsége támogatásáról biztosította az egyezményt.

A parlamenti választásokat jövő év május 29-én tartják.

MTI