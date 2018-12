Újra tüntettek a túlóratörvény miatt

2018. december 22. 00:33

A kormány és a köztársasági elnök ellen tüntettek ellenzéki pártok, civil szervezetek és szakszervezetek pénteken Budapesten, a Sándor-palota előtt azt követően, hogy Áder János aláírta az önkéntes túlmunkaidő bővítéséről és a közigazgatási bíróságok felállításáról szóló törvényeket. A Sándor-palotát 4-6 sornyi készenléti rendőr védte.

A "Szégyelld magad, János!" címmel meghirdetett demonstráción Donáth Anna, a Momentum Mozgalom alelnöke azt hangsúlyozta: az egész ország közös sikere az ellenállás, hiszen nem csupán Budapesten, hanem a vidéki nagyvárosokban, sőt Európa-szerte tiltakoztak a kormány politikája ellen. "Legyen 2019 az ellenállás éve!" - hangoztatta.

Bárány Balázs, az MSZP elnökségi tagja felidézte, hogy a kormányzati propaganda "Soros-bérenceknek", keresztényelleneseknek bélyegzi a tüntetőket, pedig szerinte az embereknek csak elegük van abból, hogy egy csapat "kivénhedt despota" el akarja venni a jövőjüket. Úgy fogalmazott: jobb, ha ez a "mocskos, áruló kormány" megszokja, hogy ezentúl más lesz az ellenzéki politika.

Lipusz Balázs a Hallgatói Szakszervezettől arról beszélt, hogy létezik munkás-diák szolidaritás. "Ti vagytok azok, akik lehetővé teszitek, hogy mi tanulhassunk, akik lehetővé teszitek, hogy egy ország lehessünk."

Bősz Anett, a Magyar Liberális Párt parlamenti képviselője azt mondta, azért jöttek fel Áder Jánishoz, hogy elmondják neki, nem választhatja a kormány egységét a nemzet egysége helyett, vissza kell vonnia a rabszolgatörvényt.

"Azért jöttünk a Sándor-palota elé, hogy elmondjuk, ez csak a kezdet" - mondta a politikus, aki szerint , új ellenzék született, mert mindegy, hogy ki honnan jött, azt jól tudják, hogy jogállam nélkül egyikük sem élhet tovább ebben az országban, és egymás nélkül nem mennek semmire.

A demonstráció a Magyar Kétfarkú Kutya Párt "Összkarácsonyi Békemenetével" kezdődött a Kossuth téren és a környező utcákban, majd civilek, ellenzéki pártok és szakszervezetek szervezésében vonulnak a tüntetők a parlamenttől a Sándor-palotáig. A tüntetésről a CNN tudósítója élőben jelentkezett be.

Az elmúlt napokban több vidéki városban is tartottak demonstrációkat, pénteken is több helyen, péládul Tatabányán és Kaposváron is utcára vonulnak.

A miniszterelnök is megszólalt a témában péntek reggel a Kossuth Rádióban. Orbán Viktor szerint a túlóratörvény a munkavállalóknak jó, aki többet akar dolgozni, az hadd dolgozzon és hadd keressen többet.

Szerinte a törvény csak ürügy az ellenzéknek, a tüntetésekről pedig azt mondta a miniszterelnök, hogy egyértelmű, határozott, de türelmes rendőri fellépést kért a belügyminisztertől, és ez meg is valósult.

A rendőrég egyfajta kisokosban szedte össze a tüntetőknek a legfontosabb tudnivalókat, erről itt írtunk. A korábbi demonstrációkról itt, a kifogásolt törvényről pedig itt olvashat.

infostart.hu