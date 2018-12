Botránykeltéssel politizál az ellenzék

2018. december 22. 10:27

Senkit sem lehet túlmunkára kötelezni, ezt a munka törvénykönyvének módosítása is világosan tiltja, aki mást állít, az hazudik – jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádióban. A kormányfő szerint a gazdaság jelenlegi állapotában már problémát jelent, hogy az emberek nem dolgozhatnak többet, ezért volt szükség a jogszabály megváltoztatására.

Orbán Viktor elmondta, az eddigi törvény buta korlátozásokat állított azok elé, akik többet akartak keresni, és ezért többet dolgoztak volna. A törvénymódosítást követő tüntetésekről közölte, senki sem alkalmazhat erőszakot, a politikai véleménynyilvánítást és a vandalizmust el kell választani egymástól. A legagresszívabb és a legaktívabb tiltakozókat Soros György fizeti – közölte a miniszterelnök.

Hiába mondja ki a törvény konkrétan, hogy a túlmunka nem kötelező, az ellenzék mégis az ellenkezőjét állítja, mert politikát akarnak belőle csinálni – jelentette ki Boros Bánk Levente, a Médianéző igazgatója. Elmondta, ki akarják használni, és szándékosan félreértelmezik azt, ami a törvény szövegében le van írva.

Politikai erőt akarnak szerezni

Boros Bánk Levente szerint az ellenzék hosszú idő után talált egy „apropót”, amiből feltételezheti, hogy politikai erőt szerezhet magának. Közölte, ez a vita valójában nem a törvényről és nem az emberek foglalkoztatásáról szól, hanem arról, hogy az ellenzék teljesen reménytelen helyzetben van, amellyel legutóbb április 8-án, a választások napján szembesült – hangsúlyozta a Kossuth Rádió Ütköző című műsorában.

A Fidesz mindig is arra törekedett, hogy a demokratikus korlátokat megtartsa – mondta Simon János politológus a műsorban. Hozzátette, a kormánypárt képviselői nem viselkedtek úgy, mint az ellenzéki képviselők, nem másztak és csúsztak a földön, hanem betartották a parlamenti szabályokat, és hitelesek maradtak.

Simon János úgy véli, ha valaki azt hiszi, hogy bármit megtehet, és megbolondíthatja az embereket, mert azt hiszi, hogy Magyarországon nincs megfelelő politikai tapasztalat, az nagyon téved, és ilyen módszerekkel soha nem lesz belőle választott politikus. Az Országházba mindig is olyan embereket küldtek a választópolgárok, akikben megbíztak – hangsúlyozta a politológus.

Komoly feladat jut a médiának

Szerinte az ellenzéki politikusok most „hamis világgal” próbálják megvezetni az embereket, akiknek kis része meg is vezethető. Felhívta a figyelmet, ezért is jut komoly feladat a médiának, hogy dokumentáljon minden pillanatot, amely megmutatja, mi is történik valójában.

A politológus közölte, elmondható, hogy Magyarországon komoly szakadás van a politikai eliten belül, pontosabban a kormánypárt és az ellenzék között. Szerinte az ellenzék minden szegmense fölzárkózott egy kormányellenes technika mögé, amelyet az elmúlt napok eseményei is megmutattak. Így nem lehet bizalmat építeni, és nem lehet új politikai vonulatot létrehozni. Hozzátette, nagy tévedésben van a jelenlegi ellenzék.

Az erőszak a gyengék fegyvere

Boros Bánk Levente szerint az elmúlt napok eseményein bevetett eszközök már egy jól ismert technika részei, amelyek létező politikai stratégiák. Köztudott azonban, hogy az erőszak a gyengék fegyvere. Külföldön vannak ilyen erőszakos politizálási módszerek, azonban azok komoly társadalmi támogatottságra is találnak. Magyarországon azonban a jelenlegi ellenzéknek nincs társadalmi támogatottsága – jegyezte meg.

Közölte, az ellenzék saját frusztrációját próbálja kivetíteni a választókra. Magyarországon nincs kormányellenesség, az ellenzék pedig nem tudja az embereket megszólítani, és utcára hívni még úgysem, hogy félrevezeti őket, és „rabszolgatörvénynek” titulál egy jogszabályt, amely nem szól semmiféle rabszolgaságról. Hozzátette, annyit sikerült elérniük, hogy kisebb zavart keltettek, és ebből a zavarból szeretnének most építkezni.

Kiemelte, ameddig az ország működik, és ameddig a jelenlegi kormány kormányoz, addig ilyenfajta zavarkeltésekkel, amelyeket láthattunk, az ellenzék csak saját magát járatja le.

