Kiemelt figyelmet kap a család és az adományozás

2018. december 22. 13:09

A karácsonyt megelőző 2-3 napban az egész ország, illetve a keresztény világ nagy része, már az ünnepi készülődés lázában ég. Ha karácsony, akkor két szó van, amely biztosan mindenkinek eszébe jut, az egyik a család, a másik pedig a jótékonykodás. Magyarországon a család nemcsak karácsonykor volt a közbeszéd egyik első számú eleme, hanem egész évben, ugyanis most zárult a Családok Éve, az egész évet végigkísérő rendezvénysorozat.

A segélyszervezetek is egész évben tevékenykedtek, annak ellenére is, hogy munkájuk sajnos csak ilyenkor kerül fókuszba. Az Ökumenikus Segélyszervezet idén 23. alkalommal indította el az országos adventi pénzadománygyűjtést, amely egy évről évre bővülő összefogás – jelentette ki Gáncs Kristóf, az Ökumenikus Segélyszervezet kommunikációs igazgatója a Kossuth Rádió A nap kérdése című műsorában.

Úgy véli, a jótékonykodás mindig is része volt az emberek életének, hogy valakinek, vagy valakiknek segítséget nyújtsanak. Az emberek, főleg a karácsonyi időszakban, de talán a hideg miatt is egy kicsit belegondolnak olyanok helyzetébe is, akik például az utcán töltik az ünnepeket, és nehéz helyzetben vannak. Gáncs Kristóf elmondta, a szervezet pedig azt a célt szolgálja, hogy minél több embert tudjanak megszólítani a segítségnyújtás jegyében.

Az Ökumenikus Segélyszervezet munkatársa csomagot ad át egy rászoruló családnak Érden (Fotó: MTI/Mohai Balázs)

Egységben működik az adománygyűjtés

Arról is beszélt, hogy ebben az időszakban egyfajta egységben működik az adománygyűjtés, a 1353-as adományvonalat is folyamatosan lehet hívni, amellyel 250 forinttal lehet segíteni a rászorulókon. Hozzátette, vannak ünnepi segélyakciók is, mint például az 5000 adagos meleg ételosztás, amely nemcsak Budapesten, de Debrecenben és Gyulán is folytatódik, de ide sorolta a tűzifa- vagy az élelmiszerek kiosztását is.

Ilyenkor a teljes segélyszervezet közel 300 embere dolgozik az adományozási akciókban, de nagyon sok önkéntes is segít a munkálatokban. Megjegyezte, a szervezet ugyanakkor nem csak a karácsonyi időszakban, de egész évben kiemelt figyelmet fordít a rászorulókra.

Fontos szerepet kapnak a családok

A nagycsaládok is fontos szerepet kapnak az ünnepi időszakban – erről már Kardosné Gyurkó Katalin, a Nagycsaládosok Országos Egyesületének elnöke beszélt a rádió műsorában. Úgy véli, minél erősebb egy család, annál jobban tudnak segíteni olyan családokon, akik valamilyen krízishelyzetben vannak. Hozzátette, a tapasztalatok azt mutatják, hogy az adakozási kedv jelen van és érezhető.

A Nagycsaládosok Országos Egyesülete a helyi szervezetekkel együttműködve segíti a nagycsaládosokat, idén 800 családnak tudtak 5000 forintos csomagokat osztani, az adventi időszak előtt pedig 400 fiatal családos is kapott támogatást. Elmondta, tíz éve működik az Angyali Csomagküldő Szolgálat, ahol családok ajándékoznak meg más családokat, idén 178 család kapott valamilyen ajándékot.

Egész évben figyelnek a rászorulókra

Gáncs Kristóf szerint ahhoz, hogy minél hatékonyabbak legyenek, és minél több rászoruló családhoz érjenek el a segélynyújtó akciók, nagyon fontos a szervezetek jelenléte. Mint mondta, az ökumenikusok 26 intézménnyel rendelkeznek országszerte, és minden régióban ismerik már a problémákat. Hozzátette, kiemelt figyelmet fordítanak arra, hogy ne csak az adventi időszakban, de az év egész időszakában tudjanak segítséget nyújtani annak, aki erre rászorul.

Gáncs Kristóf köszönetét fejezte ki azoknak, akik támogatják a segélyszervezeteket, de felhívta a figyelmet arra, hogy van személyes felelősség is. Ezt azt jelenti, hogy fel kell ismerni, ha például a szomszédunk nélkülöz, vagy ha látunk egy utcán élő rászorulót. Hozzátette, a segélyszervezetek célja, hogy egyfajta kapocsként működjenek a rászorulók és adományozók között.

hirado.hu - Kossuth Rádió