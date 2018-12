Klubvilágbajnokság - Sorozatban harmadszor a Real Madridé a trófea

2018. december 22. 22:59

A Real Madrid egymást követő harmadik évben bizonyult a legjobbnak a labdarúgó klubvilágbajnokságon, miután az Egyesült Arab Emírségekben rendezett torna szombati döntőjében 4-1-re legyőzte a házigazda al-Ain együttesét.

A házigazda kezdte aktívabban az összecsapást, sőt Sergio Ramos óriási mentésére volt szüksége a legutóbbi két kiírásban győztes királyi gárdának, hogy ne kerüljön hátrányba. Két perccel később viszont már előnyben volt: Karim Benzema a 16-oson belülről gurította vissza a labdát Luka Modricnak, a friss aranylabdás pedig 20 méterről, középről a jobb oldali kapufa mellé csavart.

Az al-Ain egy lesgóllal vétette észre magát, ám mezőnyben és a kapu előtt is a Real Madrid akarata érvényesült.

A fordulást után is a spanyol csapat irányított - a hazaiak kapusát többször is nagy bravúrra késztetve -, és egy pontrúgás után kétgólosra növelte előnyét: jobb oldali szögletet követően rossz helyre szabadított fel az al-Ain védelme, Marcos Llorente pedig 18 méterről, kapásból a jobb alsóba zúdította profi pályafutása első találatát. A csapatkapitány Sergio Ramos 20. madridi trófeájának megnyeréséhez góllal járult hozzá: Modric jobb oldali szögletét fejelte be senkitől sem zavartatva az öt és felesről.

Az al-Ain becsületgóljáról Siotani Cukasza gondoskodott, aki pazar fejessel vette be a Real hálóját. A végeredményt azonban nem ő, hanem csapattársa állította be: Jahia Nader ért bele szerencsétlenül Vinícius lövésébe, s juttatta a labdát saját kapujába.

A Real Madrid első csapatként viheti haza sorozatban harmadszor a trófeát, amely az első az edzői posztot október vége óta betöltő Santiago Solari irányításával.



Klubvilágbajnokság, döntő:

Real Madrid (spanyol) - al-Ain (egyesült arab emírségekbeli) 4-1 (1-0)



gólszerzők: Modric (14.), Llorente (60.), S. Ramos (79.), Nader (91., öngól), illetve Siotani (86.)



korábban:

a 3. helyért:

River Plate (argentin)-Kashima Antlers (japán) 4-0 (1-0)



A végeredmény:

1. Real Madrid

2. al-Ain

3. River Plate

4. Kashima Antlers

5. Espérance (tunéziai)

6. CD Guadalajara (mexikói)

7. Wellington (új-zélandi)

MTI