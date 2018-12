Milyen szerepet játszik a család az agráriumban?

2018. december 26. 10:25

A karácsony hagyományosan családi ünnep, így lehetőséget nyújt arra, hogy felidézzük, milyen fontos szerepet játszanak a magyar vidék életében a mezőgazdász családok, ők a gazdálkodás alapegységei, a tradíciók letéteményesei és a következő nemzedék felnevelői.

A mezőgazdaság Európa szerte tradicionálisan egy családi alapokra épülő ágazat, ezért fontos, hogy a családok megtalálják azt a lehetőséget és jövőképet, amellyel később arra tudják ösztökélni és motiválni gyermekeiket, hogy azt a tevékenységet, amit ők végeznek, legyen, aki továbbviszi – mondta el Győrffy Balázs, a NAK elnöke. Hozzátette, egész gyerekkorát agrárius környezetben élte, nagyapja tanította kaszálni is, és most saját kisfiát is tanítgatja.

Nem véletlen, hogy az ágazatban ma is elsősorban olyanok dolgoznak, akik gazdálkodó családba születtek – a szülők, nagyszülők példája meghatározta pályaválasztásukat, életformájukat – hangzott el az M1 Magyar Gazda című műsorában.

Nagy István agrárminiszter is nyírségi tanyán született, és felmenői is mind parasztemberek voltak. Elmondása szerint ezért is volt természetes, hogy mezőgazdasági szakközépiskolába járt, majd onnan agrártudományi egyetemre ment tovább.

„Az önellátás jó dolog”

Aki gazdálkodó családban nőtt fel, tudja, milyen öröm és büszkeség a saját maga által megtermelt ételt enni. Az agrárminiszter elmondta, az önellátás náluk mindig megvolt, a kert egyik fele ugyanis gyümölcsöskert, a másik fele a zöldségeskert. A kert hátsó részében pedig a baromfiudvar található, ahol nyulak, kecskék, birkák, kacsák, libák és galambok is vannak. Véleménye szerint mindig jó dolog, ha az ember a saját maga által megtermelt ételeket fogyaszthatja el.

Évtizedeken át mégis egyre fogyott azoknak a száma, akik ezt a nemes hivatást választották. Nagy István elmondta, sokszor összehasonlítják Magyarországot Ausztriával, ám az osztrák gazdálkodásban nem volt olyan 40-50 év, ahol az egyéni gazdálkodás fölszámolódott volna. Közölte, Magyarországon a paraszti lét, mint tulajdonosi forma megszűnt, az egykori parasztemberek alkalmazottak lettek, és az ő gyerekeik már nem a mezőgazdaság részét képezték.

Egyre kevesebben tanulnak agrárpályán

Mivel az utódok annak idején nem örökölhették a gazdaságot, egyre kevesebb szülő tartotta fontosnak, hogy agrárpályára küldje gyermekét. Fiatalok nélkül azonban a magyar mezőgazdaságnak nincs jövője, így az agrárium vezetői azt tűzték ki célul, hogy a vidéki családok megerősítésével ezt a folyamatot a visszájára fordítsák.

Az agrárminiszter hangsúlyozta, minden egyes intézkedésük, amely segíti a versenyképességet a magyar agráriumban, az egyre inkább erősíti a vidéki családok életét is. Hozzátette, erősödik a meggyőződése is egy olyan fiatalembernek, aki vidéki családban született, hogy érdemes a szülei gazdálkodását átvenni, továbbfejleszteni és erre alapozni a jövőt.

Egy sikeres, jövedelmező vállalkozást szívesebben vesz át a gyerek, és a szülők is nagyobb lelkesedéssel fejlesztik a családi gazdaságot, ha azt van kinek továbbadni. Ezt számos magyar gazdálkodó család példája is igazolja.

