Erdő Péter: Nem szabad elfelejtenünk, hogy Jézus Krisztus születését ünnepeljük

2018. december 26. 16:20

A kereszténységnek több mint két évezrede ugyanaz az üzenete karácsonykor, a remény megszületése. Az M1-en Erdő Péter bíboros, prímást, esztergom-budapesti érseket arról kérdezték, hogy mi a katolikus egyház üzenete a híveknek és a világnak így a 21. század második évtizedének végén.

Erdő Péter elmondta, hogy az üzenet mindig ugyanaz, legfeljebb az üzenet hallgatója változik, ezért más és más módon lehet megfogalmazni, hangsúlyozni. Az üzenet az, hogy Jézus Krisztus megszületett, Isten egyszer és mindenkorra közösséget vállalt az emberiséggel. Annyira szeretett minket, hogy nemcsak üzeneteket küldött nekünk, hanem személyesen is vállalta a sorsunkat – hangsúlyozta a bíboros.

Ez azt jelenti, hogy az emberiség története nem véletlenszerű sodródás, hanem célja és értelme van. Ezt a célt a mindenható Isten határozta meg, aki nem egy ellenséges, érzéketlen idegen erő, hanem végtelenül jóságos, és szeret minket. Ez a karácsony üzenete, ez ad bizalmat és optimizmust az ember életének – tette hozzá a bíboros.

Hajlamosak vagyunk arra, hogy kételkedjünk az emberiség sorsában

Elhangzott: a 21. század elején hajlamosak vagyunk arra, hogy kételkedjünk az emberiség sorsában. A különböző tévécsatornákon olyan filmek láthatók, amelyek arról szólnak, hogy a majd a Föld lakhatatlanná válik, és egy kis csapat egy másik bolygón vagy galaxisban próbál megélni.

Erdő Péter megjegyezte, hogy mindezt kicsit mosolyogva nézzük, mert míg a Szaharát nem tettük termékennyé, addig mit is akarunk a Marson. Hozzátette, hogy természetesen kutatni lehet, és érdemes is, de a jövőképbe több meseszerű elem is vegyül.

Erdő Péter megjegyezte: felelősek vagyunk az itteni világért, és azért, hogy az emberiség továbbra is élhessen a Földön. A kozmikus világnak olyan erői vannak, amihez képest minden emberi erőfeszítés eltörpül. De ami rajtunk múlik, azt felelősen meg kell tenni – hangsúlyozta az érsek.

A Bibliában azt olvassuk, hogy Isten ezt a Földet, ezt a kertet rábízta az emberre, hogy művelje, gondozza kizsákmányolás helyett. Ezzel a felelősséggel kell a környezetünkhöz is viszonyulni.

Erdő Péter kitért arra is az interjúban, hogy nem szükségszerű az, hogy az ember felélje azokat a javakat, amelyek a teremtésben megadattak. Véleménye szerint lehet találni olyan módokat, amelyek a megnövekedett lélekszámú emberiségnek is lehetővé tennék, hogy a környezet sokkal kisebb rombolásával éljen. Példaként elmondta, hogy az üzleti haszon gyakran olyan megoldásokat helyez előtérbe, amelyek nem a legtakarékosabbak.

Fontos, hogy érezzük a közös feladatokat

A beszélgetés során kitértek a különböző érdekekre is. A bíboros elmondta, hogy az érdekek sokfélék lehetnek. Ha az egész emberiség közös érdekét nézzük, akkor több dolgon is változtatni kellene – hangsúlyozta. Ezt hívják szolidaritásnak.

Hozzátette: azáltal, hogy Isten az emberiséggel vállalt közösséget, felhívja a figyelmünket arra, hogy egymással testvéri kapcsolatban vagyunk. Tehát nem idegenként, közömbösként kell szemlélnünk a másik embert.

Erdő Péter szerint fontos, hogy érezzük a közös a feladatokat, és rájöjjünk arra, hogy mindenkinek érdeke, hogy ezeket közösen oldjuk meg.

hirado.hu - M1