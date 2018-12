Trump védelmébe vette az amerikai csapatok kivonását Szíriából

2018. december 26. 22:39

Védelmébe vette az amerikai katonák Szíriából történő kivonására vonatkozó döntését Donald Trump amerikai elnök szerdán Irakban tett, előre be nem jelentett látogatásán.

„Sokan egyetértenek majd a gondolkodásmódommal. Itt az ideje, hogy elkezdjük használni a fejünket” – fogalmazott az elnök, aki felesége, Melania Trump társaságában látogatta meg az amerikai csapatokat a Bagdadtól nyugatra fekvő al-Aszad légibázison. Trump hangsúlyozta: Washingtonnak nincsenek tervei arra, hogy kivonuljon Irakból. Ugyanakkor hozzáfűzte: az Egyesült Államok támaszpontként használhatja Irakot, ha „valamit tenni szeretne Szíriában”.

Trump a múlt héten nem várt bejelentést tett a Szíriában állomásozó mintegy 2000 amerikai katona kivonásáról, bár vezető tanácsadói és az amerikai hadsereg parancsnokai is próbálták lebeszélni erről. James Mattis védelmi miniszter tiltakozásul másnap be is jelentette lemondását. A Reuters hírügynökség megjegyezte: évtizedek óta nem volt példa arra az amerikai politikában, hogy a védelmi miniszter lemondott volna az elnökkel támadt nézeteltérései miatt.

Az amerikai elnök mindemellett iraki látogatásán jelezte, nem siet, hogy Mattis helyére új embert nevezzen ki. Mint mondta, Patrick Shanahan, vasárnap kinevezett ügyvezető védelmi miniszter, aki január elsejével tölti be a tisztséget, „sokáig maradhat a helyén”.

Az elnök három órát töltött az amerikai támaszponton Irakban, mielőtt – a Fehér Ház tájékoztatása szerint – hazarepült volna a németországi Ramsteinben működő amerikai bázis érintésével. Egy vasárnapi Twitter-üzenetében Trump azt írta, hogy egy „lassú és magas fokon összehangolt” csapatkivonásról egyeztetett Recep Tayyip Erdogan török elnökkel, ami elemzők szerint azt jelezheti, hogy a bel- és külföldi bírálatokat követően az amerikai elnök talán lelassíthatja a folyamatot.

Törökország ismételten azzal fenyegetett, hogy bevonul az Iszlám Állam terrorszervezettel szembeni harcban Washington támogatását élvező kurd milíciák észak-szíriai területeire.

hirado.hu - MTI