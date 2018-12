Fidesz: a kormánypártok nem vesznek részt a rendkívüli parlamenti ülésen

2018. december 28. 16:58

A kormánypártok nem kívánnak részt venni "az ellenzék képmutató színjátékában", ezért nem lesznek ott az ellenzék által kezdeményezett rendkívüli parlamenti ülésen - közölte a Fidesz-frakció pénteken az MTI-vel.

A nagyobbik kormánypárt parlamenti frakciója arra reagált, hogy a DK, az MSZP, a Párbeszéd, a Jobbik és az LMP, valamint független képviselők kezdeményezésére január 3-ára összehívták a rendkívüli parlamenti ülésnapot, amelyen az elmúlt időszakban szerintük történt jogsértésekkel foglalkoznának.

A Fidesz-frakció közleményében úgy fogalmazott: rendkívül képmutató, hogy miután az ellenzéki pártok "meg akarták akadályozni" az Országgyűlés legutóbbi ülését, és ellenzéki politikusok "a Soros-aktivistákkal együtt előre megtervezett erőszakos akciókban, közintézmények elfoglalásban vettek részt", most erről rendkívüli ülést kezdeményeznek.

Szerintük ebből is látszik, hogy "nem a magyar emberek, hanem csak a balhé és a hatalom érdekli őket". Azt írták az ellenzékre utalva: "az MTVA-székháznál is színészkedtek és most is színészkednek", ebben viszont nem vesznek részt a kormánypártok.

MTI