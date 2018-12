Nem erősítette világpolitikai pozícióját az Európai Unió

2018-ban nem sikerült megerősíteni pozícióját az Európai Uniónak a világpolitikában – vélik a szakértők. Elemzések szerint sem védelempolitikai, sem gazdasági területen nem tudott jelentősen előrelépni – hangzott el az M1 Unió28 című műsorában.

Folyamatosan csökkent az Európai Unió befolyása az elmúlt években a világ más nagyhatalmaihoz képest – fejtették ki szakértők. Szerintük ez a folyamat 2018-ban sem változott meg. A kontinens ugyanis hiába tartozik a fejlett gazdasági térségek közé, az elemzők úgy látják, hogy az unió geopolitikai szempontból versenyhátrányba került az Egyesült Államokkal, Kínával vagy akár Oroszországgal szemben.

Ezt jelzi az is – Deák Dániel, a Figyelő főmunkatársa szerint –, hogy még a közvetlen közelében sem tudja érvényesíteni akaratát. Mint mondta, az Európai Unió még az ukrán válság kirobbanásakor próbált nyomást gyakorolni Oroszországra.

Szankciókat vezetett be, diplomaták, külügyminiszterek szinte hetente látogattak Ukrajnába, azonban úgy tűnik, hogy ennek semmilyen eredménye nem lett. Deák Dániel kifejtette: csak akkor stabilizálódott Ukrajnában a helyzet, amikor az Egyesült Államok a támogatásáról biztosította, majd az USA érdekei érvényesültek Ukrajnában.

Ha kell, Amerika szembemegy az EU-val

Az Egyesült Államok elnöke már többször bírálta az Európai Uniót, amiért szerinte nem költ eleget a védelmi kiadásokra, hanem a NATO-n keresztül zömében amerikai befizetésből garantálná a kontinens biztonságát.

Orbán Viktor miniszterelnök már 2016-ban javasolta egy közös európai hadsereg létrehozását. Idén júniusban meg is állapodtak erről az uniós védelmi miniszterek, csakhogy az Egyesül Államok nemcsak biztonságpolitikai, hanem gazdasági kérdésekben is kizárólag saját érdekeit tartja szem előtt, ha kell, az Európai Unióval szemben is – mutattak rá a szakértők.

Európa helyzete gazdasági szempontból nem fényes, sőt, küszöbön áll egy vámháború az Egyesült Államokkal – mondta a műsorban Kovács István, az Alapjogokért Központ stratégiai igazgatója. Hozzátette: ezt mindenki szeretné elkerülni, ennek ellenére jelentős esélye van annak, hogy 2019-ben ez egy „magasabb fokozatba” kapcsol.

Szerinte jelenleg nincs olyan európai megoldás, amelyik átfogó alternatívát jelentene a jelenlegi európai gazdasági működéshez képest.

Patrióta szemléletre van szükség?

A szakértő szerint követendő példa lehet az a gazdaságpolitika, amelyet Donald Trump képvisel. Az Egyesült Államok elnöke ugyanis – mutatnak rá a szakemberek – minden döntésnél figyelembe veszi, hogy gazdaságilag megéri-e. Emellett pedig védi a hazai ipart. Ifj. Lomnici Zoltán szerint ez a patrióta szemlélet is szükséges a gazdaság fellendüléséhez.

Az alkotmányjogász szerint azok a kormányzatok döntöttek jól, amelyek hisznek a kétoldalú megállapodásokban; nem a nagy multilaterális, hanem a bilaterális megállapodásoké a jövő. A keleti nyitás mindenképpen fontos volt – hangsúlyozta.

Lomnici szerint a trumpi politika is azt mutatja, hogy egyrészt figyelni kell Kínára és Oroszországra, de egyébként pedig egy hazafias, patrióta gazdaságpolitikát kell folytatni ahhoz, hogy felvirágozzon az ország. Ezt a receptet a magyar kormány már régen kitalálta, és alkalmazza – tette hozzá.

Jól teljesítő gazdaság a magyar

2018-ban a magyar gazdaság teljesítménye kiemelkedőnek számított az Európai Unióban. Miközben az uniós átlag átlagosan 2 százalék körül alakult, a magyar GDP jóval 4 százalék felett növekedett, sőt, a III. negyedében az 5 százalékot is átlépte. A szakértő szerint ehhez a keleti nyitás is hozzájárult.

Kovács István szerint Magyarország az unortodoxnak nevezett gazdaságpolitikával szép sikereket ért el. Az export fokozatos növekedése magával hozta a magyar gazdaság növekedését is. Az exportnak pedig egy jelentős része nem az Európai Unióba irányul már, hanem új, hatalmas keleti piacok felé, amelyekhez ráadásul Magyarország egyre inkább megnyeri a többi visegrádi ország támogatását is – mondta a stratégiai igazgató.

Az Európai Bizottság előrejelzése szerint az Európai Unió gazdasága jelentősen visszaesik jövőre. Az átlagos GDP 1,7-1,8 százalék körül alakul majd. És bár a magyar gazdaság is lassul ennek hatására, a várható gazdasági növekedés még így is duplája lehet az uniós szintnek.

