Megerősített biztonsági intézkedésekkel várják az új évet New Yorkban

2018. december 31. 20:59

Megerősített biztonsági intézkedések közepette várják az új esztendőt New Yorkban.

A híres New York-i Times Square-re és környékére az idén is mintegy kétmillió embert várnak az újév köszöntőjére.

Bill de Blasio polgármester szerint a várost ugyan nem fenyegeti terrorakció, de a rendőrség és a biztonsági szolgálatok erőteljes biztonsági intézkedésekkel készülnek az ünnepre. "Ez lesz a leginkább védett és a világ egyik legbiztonságosabb rendezvénye" - mondta az ABC televíziónak James O'Neill a New York-i rendőrség vezetője.

Több mint öt tucatnyi, homokzsákokkal megtömött teherautó és mintegy 200 rendőrautó zárja le a Times Square-hez vezető utcákat, emellett mintegy 200 betontömböt is elhelyeztek a híres tér körül. A rendőrség 200 speciálisan kiképzett kutyával vizsgálja át a környéket, és most először drónokat is bevet a város védelmében. A tömegbe civil ruhás rendőrök vegyülnek, a háztetőkről mesterlövészek figyelik az ünneplőket.

A Times Square-re látogatóknak több ellenőrzőponton kell átjutniuk, bizonyos tárgyakat - például nagy szatyrokat, vagy esernyőket - nem vihetnek magukkal, tilos az alkohol fogyasztása is. Az ellenőrzőpontokon sugárzásmérőket is elhelyeztek.

A híres és látványos, kristályokkal díszített gömböt - amelynek leereszkedése jelzi az új esztendő beköszöntét - az idén újságírók segítségével engedik le. A sajtószabadság iránti tisztelet jeleként a szervezőbizottság amerikai újságírók egy csoportját, köztük a CNN hírtelevízió, az NBC televízió, a The New York Times és a The Washington Post munkatársait - hívta meg, hogy nyomják meg a kristálygömb leengedését elindító gombot. "A sajtószabadságot és a szólás szabadságát ünnepeljük, miközben elgondolkodunk azon, mire is jutottunk az elmúlóban lévő esztendőben és mi az, amit a társadalom a leginkább nagyra becsül" - fogalmazott közleményében Tim Tompkins, a Times Square Szövetség elnöke.

Az éjféli visszaszámlálás előtti ünnepségen többek között fellép a rapper Snoop Dogg, Sting és Christina Aguilera.

MTI