Orbán Viktor Brazíliából kívánt boldog új évet

2019. január 1. 12:25

Már néhány nappal ezelőtt közölte a brazil Folhapress hírügynökség, hogy Jair Bolsonaro szélsőjobboldali elnök meghívta a január elsejei elnöki beiktatására Orbán Viktort, így az időpont miatt sejteni lehetett, hogy a miniszterelnök még a repülőn vagy Brazíliában tölti majd a szilvesztert.

Így is lett, ezzel a képpel kívánt boldog új évet.

Itt három óra híján 2019. Boldog új évet, Magyarország // Here we still have three hours till 2019. Happy New Year, Hungary!– itt: Brazíliaváros

