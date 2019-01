Így búcsúztatta Magyarország az óévet

2019. január 1. 18:39

Tűzijáték, lézershow, koncertek és hajnalig tartó mulatozás – így búcsúztatta Magyarország az óévet és köszöntötte 2019-et. Rengeteg turista is nálunk töltötte az év utolsó és az újév első napját, Budapest belvárosa szinte teljesen megtelt ünneplőkkel. Az időjárás is kedvezett a szilveszterezőknek, a hőmérséklet ugyanis az ország nagy részén alig csökkent fagypont alá.

Tatán csillagszóróval, tűzijáték durrogtatás nélkül várták az újévet a városban telelő vadludak, és az ott élő kutyák nagy örömére.

Hangos ünneplőkkel telt meg a Dobó tér Egerben

Egerben hangos ünneplőkkel telt meg a Dobó tér, ahol hajnalig tartott a buli és a lézershow.

Kora estétől egy tűt sem lehetett leejteni Győr főutcáján, annyian voltak a belvárosban. Sokan ekkor szerezték be a szilveszteri kellékeket, mások már az éjszakai bulira hangoltak. Éjfélre teljesen megtelt a Széchenyi tér, és a több ezer ember egyszerre számolta vissza 2018 utolsó másodperceit.

Éjfélre elállt az eső Szegeden, így sokan a Széchenyi téren búcsúztatták az óévet. A Lóczi játszik zenekar adta meg a hangulatot a koccintáshoz. Együtt számolták vissza a bulizók, majd a himnusz és csaknem negyed órás tűzijáték következett.

Budapesten tűzijáték fénye ragyogta be az eget

Budapesten a tűzijáték fénye órákon át beragyogta az eget szilveszter éjszaka.

„Ez az első alkalom, hogy itt vagyok és nagyon tetszik” – mondta egy macedón lány. Rengeteg turista jött Budapestre az év végét ünnepelni.

„Tetszik a buli, a város, az emberek, és nagyon kellemes a hangulat itt. Szóval jó szórakozást és kellemes újévet kívánok mindenkinek” – mondta a Milánóból érkezett Alessandro, aki a barátnője társaságában köszöntötte Budapesten az új évet.

Az idő is a fesztiválhangulatnak kedvezett, sokan vidékről is felkerekedtek, és több, külföldön élő magyar család is Budapesten búcsúztatta az óévet. Nem sokkal éjfél előtt Budapest belvárosa teljesen megtelt.

"Boldog új évet!" felirat a 16-os busz kijelzőjén a budapesti Clark Ádám téren 2019. január 1-jére virradó éjjel. MTI/Mohai Balázs

Országszerte hajnalig tartott az óévbúcsúztató és az újévköszöntő mulatság.

Szilveszteri tűzijáték a Hősök terén (Fotó: MTI/Mohai Balázs)

Szilveszteri tűzijáték Pécs felett 2019. január 1-jére virradó éjjel. MTI/Sóki Tamás

Kárpát-medence szerte tűzijátékkal és utcabállal köszöntötték az újévet

Kárpát-medence szerte tűzijátékkal és utcabállal köszöntötték az újévet. Kárpátalján és Székelyföldön hagyományosan kétszer ünneplik az újévet, először helyi idő szerint, aztán pedig magyar idő szerint is. Az újévtől békét és a nemzet egységét kérték a külhoniak.

Kassa Fő utcáján több mint ötezren várták az éjfélt, itt is közösen búcsúztatták az óévet és köszöntötték a 2019-es esztendőt magyarok és szlovákok. Ebben az évben Kassa lesz az Önkéntesség Európai Fővárosa, ami azt jelenti, hogy kiemelt figyelmet kap majd a jótékonykodás és az önzetlen segítségnyújtás.

Formabontó szilveszteri előadással köszöntötték az újévet a sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színházban. Az első felvonást még külön teremben nézték a nők és férfiak. A darab végén azonban már közösen szórakoztak és kívántak egymásnak békességet és boldog új esztendőt – az volt egyébként a darab üzenete is.

Gyergyószentmiklóson nagyszabású utcai szilveszteri bulit rendeztek. Az óévet koncerttel zárták, majd az újévben már ünnepi jókívánságok hangoztak el a város vezetői és az egyházi elöljárók részéről.

Székelyföldön hagyományosan kétszer ünneplik az újévet, először helyi idő szerint, aztán pedig magyar idő szerint. Szabadkán a Kék Duna keringő dallamaira indult el éjfélkor a tűzijáték.

Ukránul és magyarul is boldog újévet kívántak egymásnak az ünneplők Ungvár főterén. Ukrajnában az újév oldottabban telt, mint az elmúlt években. A hadiállapot elmúltával nyugodtabban ünnepelt a lakosság. A legtöbben továbbra is a békére és a gazdasági stabilitásra vágynak.

