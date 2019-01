Egy híres német színésznő is zaklatás áldozata lett Kölnben

2019. január 2. 13:50

A németországi Köln városában 2016-ban történt tömeges erőszakot követően a városban egy híres német színésznő is zaklatás áldozata lett. Silvana Heißenberg nem sokkal később kutatni kezdte a Németországban történő bűncselekményeket. Könyvet is írt a témában, nemrég pedig egy közösségi portálon kemény hangú levelet intézett Angela Merkelhez.

A színésznő – amióta nyilvánosan szembefordult a német menekültpolitikával – semmilyen felkérést nem kap. Az M1-nek úgy nyilatkozott: nem lenne tiszta a lelkiismerete, ha nem mondta volna el nyíltan a véleményét. A nő sok éven át dolgozott színésznőként és modellként Németországban, több tévéfilmben, reklámban is szerepelt, az elmúlt években több bűnügyi sorozatban is részt vett. 2016-ban azonban minden egy csapásra megváltozott – fogalmazott.

Silvana Heißenberg elmondta, akkor úgy döntött, él a szabad véleménynyilvánítás jogával és kritikát fogalmaz meg a német kormánnyal, annak menekültpolitikájával kapcsolatban. Mint mondta, véleménynyilvánítása után a közszolgálati csatornák hazugságokat kezdtek terjeszteni róla, jobboldalinak bélyegezték, csak azért, mert bírálta a német kormányt.

Hozzátette, a karrierje egyik napról a másikra romba dőlt.

Elmondta véleményét a migránsok befogadásáról

A színésznő elmondása szerint 2015-ben rajongói fordultak hozzá, amikor Angela Merkel német kancellár szabad utat engedett a tömeges bevándorlásnak, hogy mondja el véleményét erről. Akkor azonban még nem tette nyilvánossá véleményét, hiszen nem értette pontosan, hogy mi történik a világban, miért hívják meg pont most ezeket az embereket Szíriából Németországba.

Hozzátette: felvételeket és tudósításokat is nézett a migránsok viselkedéséről, amiken látta, mennyire agresszívek. Elmondása szerint az utolsó csepp a pohárban az volt számára, amikor 2015 szilveszter éjszakáján tömeges erőszak történt többek között Kölnben.

Betelt a pohár

A színésznő elmondta, 2016-ban ő is zaklatás áldozata lett. Gyakran forgatott Kölnben, ahová mindig vonattal érkezett, majd a pályaudvaron várták őt a produkció munkatársai. Egy alkalommal azonban késtek a kollégái. „Megállt mellettem egy fehér autó, és úgynevezett déli típusú emberek ültek benne. Hívtak, hogy szálljak be az autóba” – mesélte a színésznő.

Ezután Silvana Heißenberg odébb sétált, majd az egyik férfi odament hozzá és szexuális ajánlatot tett neki. A színésznő elmondta, reszketni kezdett és pánikba esett, azonban szerencséjére megjelentek a járőröző rendőrök, akikhez odafutott, majd a zaklatók elmenekültek.

Kutatni kezdett a témában

Silvana Heißenberg elmondta, a zaklatási ügy mindenkit érint. Attól a pillanattól kezdve, miután ő is áldozatul esett, sok időt szentelt az esetek feltárásnak, a nyomozásainak eredménye pedig ijesztő lett – mesélte. Később könyvet is írt a témáról, összeállította a Németországban történt bűncselekmények és gyilkosságok kronológiáját. Könyvében leírja saját történetét is, amiből kiderül, hogy Németországban diktatórikus rendszerben élnek az emberek – fogalmazott.

Hozzátette: ellehetetlenítik azokat az embereket, akiknek bátorságuk van bírálni a kormányt. Politikai üldöztetést kell elszenvedniük, tönkreteszik őket – hangsúlyozta.

Németellenes diktatúra?

Silvana Heißenberg szerint elég körbenézni, és láthatjuk, hogy a karácsonyi vásárokat betonoszlopokkal biztosítják, gépfegyveres rendőrök járőröznek mindenhol. Ez 2015 előtt nem így volt – mondta.

Kifejtette: nincs semmi kifogása a külföldiek ellen, azonban az a több mint egymillió ember, aki Németországba érkezett, sok. Több mint 90 százalékuk erős, fiatal férfi. Teljesen más kultúrából érkeztek, a nőket semmibe veszik, vallásuk is rendkívül különbözik az európai vallásoktól. Véleménye szerint Németországban németellenes diktatúra uralkodik.

Rendőrök a kölni főpályaudvarnál szilveszter éjszaka, 2017. december 31-én (Fotó: MTI/EPA/Sascha Steinbach)

Levelet írt Merkelnek, válasz nem érkezett

2017 végén Angela Merkel beszédet tartott, amelyen Silvana Heißenberg felháborodott, ezért közösségi oldalán írt neki egy hosszú levelet. Választ nem kapott, azonban az alternatív sajtó felkarolta, számtalan reakció érkezett, aminek rendkívül örült – mondta.

Hozzátette: azok után, hogy 2016 októberétől nyilvánosan hazugságokat terjesztettek róla, egyetlen felkérést sem kapott. Silvana Heißenberg hangsúlyozta, Nyugat-Európát kizárólag kelet-európai segítséggel lehetne megmenteni. A visegrádi országokban, a kelet-európai országokban az emberek nyíltan kimondják a véleményüket, kérdés, hogy ez miért van másképp Németországban – fogalmazott a színésznő.

Hozzátette: szívesen folytatná karrierjét Magyarországon, Csehországban, Lengyelországban vagy Szlovákiában.

hirado.hu - M1