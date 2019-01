A CÖF-CÖKA elküldte az üzenetét Sargentininek

2019. január 2. 17:28

Az Európai Unió parlamenti képviselőjének, Judith Sargentini asszonynak írt nyílt levelet a CÖF-CÖKA a mai napon bocsátotta útjára.

„Tisztelt Képviselő Asszony!

A magyar civil társadalom nagy többsége mély aggodalommal figyeli a magyar kormány és így Magyarország elleni, eltúlzott aktivitással folytatott aknamunkáját.

A magyar és angol nyelven, a magyar emberek általános véleményét tükröző levelet azért küldjük meg Önnek, hogy gondolja át az Európai Unió egységét is romboló magatartását, hiszen Ön tevékenységével a szövetséges államok egymásra haragításában jár élen. Szeretnénk azt is tudomására hozni, hogy jelen levelünket az Európai Parlament összes képviselőjének is megküldtük.

Reméljük, hogy nyílt levelünk a magyar emberek ellen irányuló ténykedésének átgondolására készteti. Nyílt levelünkhöz Magyarországon, pár nap alatt, 7100 polgár csatlakozott aláírásával és több mint 60 egyesület, alapítvány is kifejezte egyetértését.

Az aláírások a CÖF-CÖKA irodájában hivatalos formában megtekinthetők.

A levél teljes tartalma IDE kattintva érhető el.

„…Ön, miként azt az Európai Parlament szeptember 12-i ülésén elfogadott különjelentésben és annak vitái során is megmutatta, csak akkor érzi fontos védendő értéknek a demokratikus jogállam doktrínáját, s a többségi elven működő parlamentarizmust, amikor az Önök politikai ízlésének és céljainak megfelelő agendát képviselő kormányok vannak éppen hatalmon. Vagyis Ön valójában nem képvisel semmilyen hiteles és elvszerű meggyőződést, s nem az európai polgárok érdekeit tartja szem előtt! Önnek semmi köze Magyarországhoz, Ön csupán egy nemzetek felett álló s az egész világon működő hálózat, a Soros-birodalom érdekeit védi…”

