Egyre több nyugdíjasnak éri meg dolgozni

2019. január 3. 10:39

Nem túl hosszú idő alatt akár meg is duplázódhat a nyugdíj mellett munkát vállalók létszáma - mondta a Magyar Időknek Tállai András, a Pénzügyminisztérium parlamenti államtitkára. Ebben szerinte annak a közteherviselési szabálynak is jelentős szerepe lehet, amelynek nyomán idén már csak személyi jövedelemadót kell fizetniük a nyugdíjas munkavállalóknak, járulékot nem. A változtatással egyébként a vállalkozások is jól járnak: nemcsak tapasztalt munkaerőhöz jutnak, de a közterheik is csökkennek.

A lap csütörtöki számában megjelent interjúban Tállai András rámutatott: a január elseje óta élő szabályok alapján a nyugdíj mellett dolgozók fizetéséből már csak a 15 százalékos személyi jövedelemadót kell levonni, az érintetteknek tehát sem egészségbiztosítási, sem nyugdíjjárulékot nem kell fizetniük.

"Mindez ugyanakkor nem jelenti azt, hogy a dolgozó idősek ellátás nélkül maradnának. A nyugdíj mellett munkát vállaló személyeket ezentúl is minden olyan ellátás megilleti, amit eddig nyugdíjasként igénybe vehettek, ebben semmilyen változás nem lesz" - magyarázta Tállai András.

Eddig bruttó százezer forintból 71 ezer forintot kapott meg egy dolgozó nyugdíjas, idén viszont már 85 ezer forinthoz juthatnak az érintettek. Ez azt jelenti, hogy százezer forintos bérnél egy év alatt 168 ezer forinttal több marad a nyugdíjas munkavállaló zsebében.

Jelenleg Magyarországon nagyjából hetvenezer ember dolgozik a nyugdíj mellett. Az új, kedvező adóügyi szabályrendszer következtében ez a létszám nem túl hosszú idő alatt akár a duplájára is emelkedhet - mondta Tállai András. Hozzátette: a folyamatot erősítheti, hogy a munkaadóknak igencsak megéri nyugdíjas szakembereket alkalmazni. A cégek ilyenkor mentesülnek a szociális hozzájárulási adó és a szakképzési hozzájárulás megfizetésének kötelezettsége alól, januártól 21 százaléknyi közterhet takarítanak meg.

MTI